Viajeros del Bus Exprés, en tierra al suprimirse uno de los tres autocares

Tres jóvenes que esperaban ayer el bus en Torrefarrera se quedaron sin subir al no haber plazas libres.

El Bus Exprés deja cada mañana en tierra a vecinos de Torrefarrera, en su mayoría estudiantes y trabajadores, que esperan en la parada para viajar a Lleida. No pueden subir porque no quedan asientos libres. Así lo explicaron el ayuntamiento y usuarios, que indicaron que esto sucede desde el inicio de este año, cuando se suprimió uno de los tres autocares que cubren esta línea, que comunica Alfarràs y la capital del Segrià a través de la carretera N-230.

Ayer por la mañana, tres jóvenes que esperaban para tomar el bus Exprés a Lleida a las 7.23 horas vieron pasar los dos autocares que llegan a esta hora sin poder subir a ellos al estar llenos. Es una situación que se repite a diario y ha provocado numerosas quejas entre los usuarios. El alcalde, Jordi Latorre, explicó que el ayuntamiento ha reclamado a la Generalitat, titular del servicio, que restituya el tercer bus que servía como refuerzo entre Rosselló y Lleida en horas punta por la mañana, cuando numerosos estudiantes y trabajadores lo toman para ir a la capital del Segrià.

Cada vez más usuarios recurren a coches privados ante la incertidumbre sobre si podrán subir al bus

Latorre explicó que esta misma situación se dio el pasado mes de septiembre, al inicio del curso escolar, y que la Generalitat la solucionó al cabo de pocos días, poniendo un tercer bus de refuerzo en esta línea. Sin embargo, este último vehículo dejó de circular después de las vacaciones de Navidad. “Cada vez más vecinos renuncian a usarlo y viajan en coche al no saber si podrán conseguir asiento o no”, apuntó el alcalde. De esta incertidumbre da testimonio Marisol Sancho, vecina de Torrefarrera. “Mi hija estudia en la UdL y a veces no puede subir al bus, así que tengo que llevarla en coche y llegar tarde al trabajo”, explica. “Vamos con el temor de si podremos usarlo o no, tanto en días laborables como en algunos fines de semana”, apuntó.

“Sería un medio de transporte ideal si tuviéramos la certeza de que podremos usarlo”, afirmó otra vecina de Torreferrera, Gemma Fierro. Sus dos hijos estudian también en Lleida y en ocasiones no pueden subir a los buses que pasan a las 7.23. Explicó que, cuando esto sucede, algunas veces se organizan para llevarlos en coche, aunque “es solo una situación puntual”. “Las frecuencias del bus y los horarios son buenos, el único problema es que no hay plazas suficientes”, recalcó. Cabe recordar que también Almacelles denuncia una situación similar (ver desglose).

Quejas también por falta de plazas entre Lleida y Almacelles

El ayuntamiento de Almacelles reclama también desde hace semanas a la Generalitat otro vehículo de refuerzo para el Bus Exprés que conecta este municipio con la ciudad de Lleida. El último autocar de esta línea, que sale a las 21.00 horas de la capital del Segrià, deja entre 15 y 20 usuarios de esta localidad en tierra al no haber plazas suficientes para todos. El alcalde, Joan Bosch, explicó que la situación no ha mejorado desde entonces y afirmó que el consistorio sigue reivindicando ante el Govern esta mejora en el transporte público. Para ello plantean doblar los buses desde Lleida a última hora, o bien incorporar otra frecuencia entre las 19.30 y las 21.00 horas. Cabe recordar que este municipio se ha sumado a la reivindicación para que se restablezca la conexión ferroviaria Binèfar-Lleida y se reabra como apeadero la estación ferroviaria de Almacelles, clausurada desde hace años.