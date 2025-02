El ayuntamiento de Puigverd de Lleida quiere dar marcha atrás a la compra de un edificio, que el anterior alcalde, Josep Solsona, adquirió por decreto en mayo de 2024, poco antes de la moción de censura que lo destituyó el 1 de julio. Es un antiguo bar en desuso a las afueras del pueblo que el exprimer edil adquirió por 90.000 euros, un precio que el actual gobierno local considera excesivo. Por este motivo, ha iniciado un procedimiento de declaración de lesividad para intentar revertir la compraventa.

El decreto justifica la compra del edificio para actividades para jóvenes. El hecho de que el precio no superase el 10% de los recursos del ayuntamiento permitió comprarlo sin acuerdo de pleno, en 7 plazos de 12.857 euros al mes que el consistorio no ha pagado. Solsona dijo que procedió así para agilizar la compra, que el precio se basó en una tasación y que la partida para hacerlo estaba en el presupuesto. Por su parte, la propiedad del inmueble ha interpuesto alegaciones en las que defiende que la venta se ajustó a derecho.

Ayudas perdidas y obras por pagar

n Puigverd de Lleida deberá devolver 150.000 euros del PUOSC que cobró por anticipado para obras en la red de agua y la plaza del Centre Cívic. Así lo explicó el consistorio, que indicó que esto se debe a que los trabajos no se justificaron dentro del plazo. Para hacer frente a esta devolución, a obras en las piscinas que no recibirán ayudas y facturas de 2024, se ha contratado un crédito de 420.000 euros. El gobierno local atribuye la situación a Solsona, y este aduce que él ya no era alcalde cuando expiraron los plazos.