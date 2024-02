Alcaldes del Solsonès descartan recortar agua a las granjas y asumen que serán multados

Los seis municipios del Solsonès donde ayer entró en vigor la declaración de emergencia por sequía ven inviable reducir en un 50% el agua que se suministra a las granjas y recurrirán todas las sanciones de la Generalitat, que asumen que irán llegando. Así lo aseguró ayer el presidente de la Mancomunitat d’Aigües de la comarca, Daniel Rovira, organismo que agrupa a Solsona, Pinós, Clariana, Riner y Olius, afectados por el recorte que también incluye a Navés, en otra mancomunidad con cuatro pueblos del Berguedà. Los seis están dentro de las cuencas internas de Catalunya y se abastecen del sistema Ter-Llobregat. De hecho, los alcaldes consideran este porcentaje excesivo y exigen que el recorte sea similar al estipulado para la industria, de un 25%, al considerar la ganadería un sector primario. El alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, cree incluso que debería declararse “sector esencial” como en la pandemia de Covid y quedar exento.

Los alcaldes también instan a la conselleria de Acción Climática a que sea ella la que regule la entrada de animales a las explotaciones durante situaciones de sequía y diga cuántas cabezas de ganado deben asumir. Afirman que la normativa choca con la ley de Bienestar Animal ya que, una vez iniciado el proceso de engorde, no se les puede dejar sin agua. Según el alcalde de Navés, Josep Maria Casafont, esta declaración de emergencia “demuestra, una vez más, que el Govern hace todo detrás de una mesa sin conocer el territorio. Los ayuntamientos estamos obligados a dar el agua que nos piden las granjas dentro de los parámentros que marca la normativa pero no podemos reducir las dotaciones ni instar a que rebajen el número de animales con los que trabajan puesto que puede comportar una importante merma para las economías familiares y pérdidas para un sector que ya lo está pasando muy mal. Esto no lo haremos”, remarcó. Por su parte, el primer teniente de alcalde de Solsona, Joan Parcerisa, admitió que la reducción de agua a las granjas también preocupa al ayuntamiento. “De hecho se ha dejado de regar el campo de fútbol y se controlan los usos lúdicos para dar más aire al consumo en las explotaciones agrarias”. El ayuntamiento de la capital ya ha deglosado el gasto que hacen las granjas y lo ha separdo de lo que es el urbano para tener un control más riguroso. La alcaldesa de Olius, Marta Comitre, remarcó que “no seremos nosotros los que limitemos el agua a los granjeros”.

La capital logra reducir el gasto y evitar multas

Solsona ha llevado a cabo durante el pasado trimestre varias actuaciones para ajustar el consumo de agua que hasta noviembre de 2023 fue de 273 litros por habitante y día, frente a los 205 que pueden consumir según la última estipulación de la Agència Catalana de l’Aigua (200 más 5 adicionales). Según Parcerisa se han erradicado fugas y reducido la presión nocturna, además de renovar contadores.

Oposición radical de Aragón a trasvasar del Ebro

El presidente del Gobierno Aragonés, Jorge Azcón, exigió una reunión urgente con la titular del ministerio de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para oponerse a cualquier trasvase del Ebro. Aseguró que si está dispuesta a hablar con Catalunya este lunes, también con Aragón, sobre todo ante la posibilidad de derivar agua, una posibilidad a la que todos los partidos se oponen.