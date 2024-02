Alcaldes del Solsonès descarten retallar aigua a les granges i assumeixen que seran multats

Els sis municipis del Solsonès on ahir va entrar en vigor la declaració d’emergència per sequera veuen inviable reduir en un 50% l’aigua que se subministra a les granges i recorreran totes les sancions de la Generalitat, que assumeixen que aniran arribant. Així ho va assegurar ahir el president de la Mancomunitat d’Aigües de la comarca, Daniel Rovira, organisme que agrupa Solsona, Pinós, Clariana, Riner i Olius, afectats per la retallada que també inclou Navès, en una altra mancomunitat amb quatre pobles del Berguedà. Els sis són dins de les conques internes de Catalunya i es proveeixen del sistema Ter-Llobregat. De fet, els alcaldes consideren aquest percentatge excessiu i exigeixen que la retallada sigui similar a l’estipulada per a la indústria, d’un 25%, al considerar la ramaderia un sector primari. L’alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, creu fins i tot que hauria de declarar-se “sector essencial” com en la pandèmia de covid i quedar-ne exempt.

Els alcaldes també insten la conselleria d’Acció Climàtica que sigui ella la que reguli l’entrada d’animals a les explotacions durant situacions de sequera i digui quants caps de bestiar han d’assumir. Afirmen que la normativa xoca amb la llei de Benestar Animal ja que, una vegada iniciat el procés d’engreix, no se’ls pot deixar sense aigua. Segons l’alcalde de Navès, Josep Maria Casafont, aquesta declaració d’emergència “demostra, una vegada més, que el Govern ho fa tot darrere d’una taula sense conèixer el territori. Els ajuntaments estem obligats a donar l’aigua que ens demanen les granges dins dels paràmetres que marca la normativa però no podem reduir les dotacions ni instar que rebaixin el nombre d’animals amb què treballen ja que pot comportar una important minva per a les economies familiars i pèrdues per a un sector que ja ho està passant molt malament. Això no ho farem”, va remarcar. Per la seua part, el primer tinent d’alcalde de Solsona, Joan Parcerisa, va admetre que la reducció d’aigua a les granges també preocupa l’ajuntament. “De fet s’ha deixat de regar el camp de futbol i es controlen els usos lúdics per donar més aire al consum a les explotacions agràries.” L’ajuntament de la capital ja ha desglossat la despesa que fan les granges i ho ha separat del que és l’urbà per tenir un control més rigorós. L’alcaldessa d’Olius, Marta Comitre, va remarcar que “no serem nosaltres els que limitem l’aigua als grangers”.

La capital redueix despesa i evita multes

Solsona ha dut a terme durant el passat trimestre diverses actuacions per ajustar el consum d’aigua que fins al novembre del 2023 va ser de 273 litres per habitant i dia, davant dels 205 que poden consumir segons l’última estipulació de l’Agència Catalana de l’Aigua (200 més 5 d’addicionals). Segons Parcerisa, s’han erradicat fugues i s’ha reduït la pressió nocturna, a més de renovar comptadors.

Oposició radical d’Aragó a transvasar de l’Ebre

El president del Govern aragonès, Jorge Azcón, va exigir una reunió urgent amb la titular del ministeri de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per oposar-se a qualsevol transvasament de l’Ebre. Va assegurar que si està disposada a parlar amb Catalunya aquest dilluns, també amb Aragó, sobretot davant de la possibilitat de derivar aigua, una possibilitat a què tots els partits s’oposen.