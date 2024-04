Aquests són els números premiats a la Grossa de Sant Jordi

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El número guanyador de la Grossa de Sant Jordi d’enguany és el 02219. Els que tenien aquest número, però de la sèrie 5, rebran el premi extraordinari, que és de 2 milions d’euros. La resta de sèries del número guanyador obtindran 50.000 euros, mentre que també tindran premis de 2.000 euros els posteriors i anteriors. El segon premi de la Grossa de Sant Jordi ha caigut per al 44138, amb 20.000 euros, i el tercer ha estat per al 55514. Aquest sorteig es fa des de fa vuit anys i tota la recaptació es destina a accions i programes socials per als col·lectius més vulnerables. A partir de diumenge, es posen a la venda els bitllets de 5 euros per a la Grossa Especial Revetlla, que serà el 23 de juny.