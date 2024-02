Revisan un proyecto de 2008 para llevar el agua a Torà

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Torà, el consell de la Segarra y la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) han iniciado la revisión de la memoria de un proyecto de 2008 para llevar el agua a este municipio desde la red de la Segarra, en concreto, desde el depósito de Guissona. La alcaldesa, Isabel Torres, explicó ayer que ya se ha impulsado la revisión “aunque se deberá actualizar y adaptar a la realidad actual, sobre todo, la parte económica para hacer la nueva instalación”, dijo. Añadió que esta semana se han reunido con técnicos de la ACA para avanzar en este proyecto, “que no será fácil” ya que “tendremos que conseguir subvenciones de la ACA para cubrir los costes”, dijo. El proyecto contempla la toma de agua desde el depósito de Guissona, construido expresamente para esta traída y que actualmente solo suministra a Guissona y Massoteres. El coste del proyecto se cifró hace 16 años en 1,8 millones de euros. El consistorio quiere recuperar este proyecto porque el agua del municipio no alcanza los límites de potabilidad por sulfatos y no es apta para el consumo doméstico. Los vecinos la compran embotellada.