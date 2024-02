Revisen un projecte del 2008 per portar l'aigua a Torà

L’ajuntament de Torà, el consell de la Segarra i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) han iniciat la revisió de la memòria d’un projecte del 2008 per portar l’aigua a aquest municipi des de la xarxa de la Segarra, en concret, des del dipòsit de Guissona. L’alcaldessa, Isabel Torres, va explicar ahir que ja s’ha impulsat la revisió “encara que s’haurà d’actualitzar i adaptar a la realitat actual, sobretot, la part econòmica per fer la nova instal·lació”, va dir. Va afegir que aquesta setmana s’han reunit amb tècnics de l’ACA per avançar en aquest projecte, “que no serà fàcil”, ja que “haurem d’aconseguir subvencions de l’ACA per cobrir els costos”, va dir. El projecte contempla la presa d’aigua des del dipòsit de Guissona, construït expressament per a aquesta portada i que actualment només subministra Guissona i Massoteres. El cost del projecte es va xifrar fa 16 anys en 1,8 milions d’euros. El consistori vol recuperar aquest projecte perquè l’aigua del municipi no assoleix els límits de potabilitat per sulfats i no és apta per al consum domèstic. Els veïns del municipi la compren embotellada.