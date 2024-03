Rebajan restricciones por la sequía a granjas de 6 pueblos del Solsonès

La Comissió Interdepartamental de la Sequera acordó ayer flexibilizar las restricciones por la sequía a granjas de ganado y explotaciónes agrícolas de municipios de las cuencas internas, ahora en fase de emergencia. Estp beneficia a seis municipios del Solsonès: Solsona, Navés, Olius, Pinós, Riner y Clariana de Cardener. Todos ellos se mostraron muy críticos con los recortes en el suministro de las explotaciones, al considerar que hacían peligrar su continuidad.

La Generalitat no aplicará la reducción del 50% en el uso del agua, prevista inicialmente en el Plan de Emergencia por Seguia (PES), en las granjas donde la actividad se centre en hembras reproductoras. Para asegurar la supervivencia de los animales en negocios que no son de engorde, como la producción de leche, se flexibilizará esta reducción si se elabora un plan de ahorro. El objetivo es evitar el sacrificio de ganado para adaptarse a los recortes de agua. La Generalitat pondrá a disposición de los ganaderos un formulario para ayudarlos a hacer de forma ágil este plan. En cuanto al sector porcino, se establece una reducción automática. Concretamente, se pasará del 50% al 11% por animales de engorde del 20 a 100 kilos, y del 50% al 18% para lechones entre 6 y 20 kilos, siempre que lo tengan acreditado en el plan de gestión de deyecciones.

También se aceptará como medida para cumplir las restricciones que se vacíe la explotación durante un periodo de tiempo para después poder llenar depósitos. Habrá un plan de choque para dar cobertura a las granjas que se queden sin agua mediante el transporte de cubas a las explotaciones conectándolas a los puntos de agua más próximos. En cuanto a los cultivos leñosos, la reducción no será del 80%, sino de un porcentaje que permita la supervivencia de los árboles con una garantía de caudal del 20%. El alcalde de Riner y presidente de la Associació de Micropobles de Catalunya, Joan Solà, indicó que “esta reconsideración nos tranquiliza, aunque no bajamos la guardia, ya que han hecho falta muchas movilizaciones”. Remarcó que todas las medidas se han de tomar “con mirada rural, ya que no se nos puede tratar a todos por igual: se juega con el futuro de las familias”. También se dio luz verde a desaladoras para garantizar instalaciones turísticas (más información en página 32).