La lluvia evita nuevos recortes por la sequía este verano en 6 municipios del Solsonès

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Las lluvias de los últimos días han hecho que la Comissió Interdepartamental de Sequera (CIS) de la Generalitat descartase ayer la entrada este verano en la fase 2 de emergencia por sequía en las cuencas internas, que incluyen seis municipios del Solsonès: Solsona, Clariana de Cardener, Navés, Riner, Olius o Pinell. Estos continuarán en la fase de emergencia 1, decretada a primeros de febrero y que limita el consumo a 200 litros por habitante y día. Las protestas del sector primario consiguieron flexibilizar las restricciones por a granjas y explotaciones agrícolas en estos municipios.

Todos ellos se mostraron muy críticos con estos recortes en el suministro, al considerar que hacían peligrar la continuidad de las explotaciones. Finalmente, la Generalitat no aplicará la reducción del 50% en el uso del agua prevista inicialmente en el Plan de Emergència per Sequera (PES) en las granjas para asegurar la supervivencia de los animales en negocios que no son de engorde. También se flexibilizará esta reducción si se elabora un plan de ahorro. El objetivo es evitar el sacrificio de ganado para adaptarse a los recortes de agua. Aunque las últimas lluvias han aumentado las reservas de los pantanos de la comarca, en la cuenca del río Cardener, afluente del Llobregat, no han sido suficiente por lo que, al igual que en el resto de las cuencas internas, se mantendrán las actuales restricciones durante el verano. El pantano de la Llosa del Cavall, en Navès, almacena en la actualidad 14,83 hm³ y se encuentra al 18,54% de su capacidad total (80 hm³). Hace un año estaba al 25.68% con 20,5 hm³.

Las reservas medias en los últimos cinco años fueron de 56,8 hm³ en este embase, según fuente de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En cuanto alpantano de Sant Ponç, en Clariana de Cardener, almacena 7,77 hm³ y está al 31,88% de su capacidad total (24,3 hm³). Hace un año tenía 8,54 hm³ y estaba al 35%. La media de reservas en los últimos cinco años fue de de 18,7 hm³. Con respecto a los datos del finales de 2023, estos pantanos han gando unos 2 hm³ y están pendientes del deshielo. En total, todos los pantanos de la cuenca del Ter-Llobregat están al 17,8% de su capacidad con casi 110 hm³. Hace un mes estaban por debajo del 16% con menos de 100. Por otra parte, el Govern estudia que las piscinas municipales puedan llenar durante la temporada de verano, tal como piden algunos pueblos.