La pluja evita noves retallades per la sequera aquest estiu en sis municipis

Les pluges dels últims dies han fet que la Comissió Interdepartamental de Sequera (CIS) de la Generalitat descartés ahir l’entrada aquest estiu a la fase 2 d’emergència per sequera a les conques internes, que inclouen sis municipis del Solsonès: Solsona, Clariana de Cardener, Navès, Riner, Olius o Pinell. Aquests continuaran a la fase d’emergència 1, decretada a primers de febrer i que limita el consum a 200 litres per habitant i dia. Les protestes del sector primari van aconseguir flexibilitzar les restriccions per a granges i explotacions agrícoles en aquests municipis. Tots ells es van mostrar molt crítics amb aquestes retallades en el subministrament, al considerar que feien perillar la continuïtat de les explotacions. Finalment, la Generalitat no aplicarà la reducció del 50% en l’ús de l’aigua prevista inicialment al Pla d’Emergència per Sequera (PES) a les granges per poder assegurar la supervivència dels animals en negocis que no són d’engreixament. També es flexibilitzarà aquesta reducció si s’elabora un pla d’estalvi. L’objectiu és evitar el sacrifici de bestiar per adaptar-se a les retallades d’aigua.

Encara que les últimes pluges han augmentat les reserves dels pantans de la comarca, a la conca del riu Cardener, afluent del Llobregat, no han estat suficients, per la qual cosa, igual com a la resta de les conques internes, es mantindran les actuals restriccions durant l’estiu. El pantà de la Llosa del Cavall, a Navès, emmagatzema en l’actualitat 14,83 hm³ i es troba al 18,54% de la capacitat total (80 hm³). Fa un any estava al 25.68% amb 20,5 hm³. Les reserves mitjanes en els últims cinc anys van ser de 56,8hm³ en aquest embassament, segons fonts de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Quant al pantà de Sant Ponç, a Clariana de Cardener, emmagatzema 7,77 hm³ i està al 31,88% de la capacitat total (24,3 hm³). Fa un any tenia 8,54 hm³ i estava al 35%. La mitjana de reserves en els últims cinc anys va ser de 18,7 hm³. Respecte a les dades de finals del 2023, aquests pantans han guanyat uns 2 hm³ i estan pendents del desglaç. En total, tots els pantans de la conca del Ter-Llobregat estan al 17,8% de la capacitat amb gairebé 110 hm³. Fa un mes estaven per sota del 16% amb menys de 100. D’altra banda, el Govern estudia que les piscines municipals puguin omplir durant la temporada d’estiu, tal com demanen alguns pobles.