Complicacions per a la cirera a Lleida

El mai no plou a gust de tothom s’ha tornat a fer realitat entre els agricultors de Lleida. Les precipitacions de finals d’abril que van suposar un alleujament per exemple per als cerealistes s’han convertit en el gran problema per a productors de cireres. “A Corbins van arribar a caure 50 litres per metre quadrat i han provocat el cracking dels fruits [la ruptura de la pell per excés d’aigua]”, explica des de Corbins Josep Antoni Camats. En el seu cas, s’han vist afectades quatre de les varietats que té plantades, en les quals estima que s’ha arruïnat entre el 70 i el 85%, la qual cosa representa que en el conjunt de la seua explotació doni ja per perduda del 30 al 35% de la collita. Espera poder començar a agafar les primeres cireres “si no plou” en dies. Dimarts va visitar la finca un pèrit d’Agroseguro, però Camats dona per fet que es pot quedar sense indemnització, tenint en compte les característiques de l’assegurança de la cirera, que és “d’explotació”. És a dir, que els danys es calculen en tota l’explotació, no per parcel·les ni per varietats, fet que segons la seua opinió la converteix en “una assegurança només per a grans desastres”.

Amb tot, hi ha finques de Lleida que, malgrat haver tingut també seriosos problemes per les pluges, ja estan traient al mercat cireres de qualitat. És el cas de Francesc Pena, productor de Seròs. “Tindré entre un 20 i un 25% menys de producció. Va en funció de les varietats. Mentre que algunes estan bastant bé en volums, en d’altres tot just hi haurà mitja collita”, explica. Tot mentre està plegant cireres “de bona qualitat, amb sucres adequats i amb duresa, la necessària perquè puguem exportar la fruita”. Però estima que només tindrà entre el 60 i el 65% dels “quilos normals de fruita de primera qualitat, derivat de problemes de mal quallat, primer, i de les pluges, després”. En un mercat amb ganes de poder oferir cireres, els preus fins al moment estan sent bons, però Francesc Pena diu que caldrà veure com evolucionen les cotitzacions a mesura que altres zones productores, com Osca o Càceres, competeixin també. Mercabarna, per la seua banda, valorava a data d’ahir les cireres a 15 euros el quilo com a màxim, encara que el preu més habitual són 8 euros.