Fins a 47 bars de Lleida se sumen a un cartell en comú de vermuts i menús festius

Fins a 47 establiments s’han acollit a la iniciativa impulsada per Hostaleria de Lleida per formar part d’un cartell en comú de vermuts i menús de festa major. Des d’aperitius i tapes, fins a menús de dinar, sopar i copes, amb una gran varietat d’opcions i preus acordats. A partir d’avui i fins diumenge, 35 bars i 12 restaurants de tota la ciutat oferiran també una selecció de vins, pa artesà i oli DO Garrigues, entre altres productes locals. El cartell oficial, així com els detalls de cada establiment, es poden consultar a la Guia Gastronomia de Lleida, a www.gastronomiadelleida.com.

D’altra banda, la Paeria i l’Àrea d’Atenció a Persones amb Discapacitats treballen perquè els espais de festa siguin accessibles per als assistents amb mobilitat reduïda, especialment en els dies en què es preveuen més aglomeracions. Així mateix, en el programa de les festes s’han inclòs pictogrames per facilitar la lectura, la comprensió de les característiques i l’accessibilitat de les activitats. Es tracta d’una iniciativa que compta amb la col·laboració d’Aspros, l’escola Plançó i les escoles de la Llar de Sant Josep. Pel que fa al pregó de la festa, que se celebrarà aquesta tarda a les 20.00 h a la sala d’actes de la Paeria, comptarà amb una interpretació en directe en llengua de signes. A més a més, les firetes, un altre espai emblemàtic de les festes, es convertirà en un lloc sense soroll per assegurar que les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista o amb hipersensibilitat auditiva també puguin disfrutar de les atraccions. Dissabte, durant la Batalla de les Flors s’habilitarà un espai a persones amb mobilitat reduïda. I ahir, com a aperitiu de la festa, el club INEF va celebrar els seus quaranta anys i va omplir la plaça Sant Joan de circ, dansa i acrobàcies.

Més de 800 entrades venudes per al pròxim Algoritmo

■ Atès l’èxit de la passada edició de l’Algoritmo, el brunch de música electrònica a la Seu Vella de Lleida, l’organització va programar una nova cita per a aquest dissabte. Ja han venut més de 800 entrades i, com a novetat, hi haurà una zona de tatuatges i maquillatge i han programat una carrera de cinc quilòmetres pel conjunt monumental el mateix matí.