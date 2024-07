Com es va esfondrar la plataforma de metall i vidre que ha deixat un mort i tres ferits a Durro

detail.info.publicated a. guerrero / R. ramírez

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La construcció del mirador de la Roca d’Espà, a prop del poble de Durro, a La Vall de Boí, a l’Alta Ribagorça, on aquest dijous ha mort un operari i tres més han resultat ferits greus, formava part del conjunt d’obres subvencionades amb fons Next Generation de la Unió Europea per impulsar el turisme sostenible al municipi.

L’ajuntament de La Vall de Boí va adjudicar les obres a l’empresa aragonesa Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo (Prames), especialitzada en instal·lacions en terrenys de muntanya per a escalada i senderisme, que va aconseguir el contracte per 38.623 euros (IVA inclòs).

El mirador, una estructura de metall i vidre, va arribar a la localitat de Durro ja construït i operaris de la firma adjudicatària van fer servir un helicòpter per traslladar-la fins al seu emplaçament. Allà havia d’assentar-se sobre pals prèviament instal·lats a terra i quedar ancorat amb cables metàl·lics però per causes encara per precisar, els quatre treballadors és van precipitar al buit des d’una alçada de 50 metres.

Així ho van explicar fonts coneixedores del projecte, que van apuntar que l’estructura s'hauria pogut desplaçar per causes encara per aclarir mentre l’estaven ajustant. La investigació, en la qual ja estan treballant els Mossos d’Esquadra, haurà de determinar si aquesta és la causa de la tragèdia i, en el seu cas, depurar responsabilitats.