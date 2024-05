Overbooking en almenys una desena de col·legis i instituts de Lleida

A la ciutat de Lleida almenys una desena de col·legis i instituts han registrat més preinscripcions d'alumnes que places disponibles de cara al pròxim curs 2024-2025, malgrat el descens de natalitat. Una altra mitja dotzena les omplen totes sense que en 'sobrin' i els que encara tenen vacants afirmen estar “contents” amb la sol·licituds rebudes.

Almenys una desena de centres educatius de la ciutat de Lleida tenen overbooking de preinscrits a I3 o a primer d’ESO de cara al pròxim curs 2024-2025 i una altra mitja dotzena han omplert just les places que oferien, malgrat el descens de natalitat que es registra els últims anys. Una vegada publicades les llistes amb les sol·licituds baremades, alguns dels col·legis que tenen més demanda que places són Parc de l’Aigua, Francesco Tonucci, Països Catalans, Alba, Pràctiques I, Maristes i Episcopal, segons van indicar els mateixos centres. Igualment passa amb els instituts Josep Lladonosa, Manuel de Montsuar, Gili i Gaya i Joan Oró. Entre els que han omplert les places sense excés de preinscripcions hi ha les escoles Frederic Godàs, Pràctiques II, Sant Jordi, Joan Maragall i els instituts Maria Rúbies i Caparrella.

Quant als que encara tenen vacants, molts asseguren estar “contents” amb el nombre de sol·licituds, com l’institut escola Torre Queralt, els col·legis Camps Elisis, Magí Morera o Fedac i esperen omplir amb segones assignacions, igual que els centres Minerva, La Mitjana o Guindàvols.A Lleida, tradicionalment hi ha hagut grans diferències de demanda entre les escoles en funció de les seues característiques socioeconòmiques o ubicació. A més, la baixada de la natalitat s’ha vist compensada perquè els últims anys s’ha reduït la ràtio d’I3 de 25 alumnes a 20 o fins i tot a 18. Les direccions precisen que quan Educació concreti el repartiment dels alumnes amb necessitats especials per qüestions socioeconòmiques hi pot haver canvis i alguns que ara entren es podrien quedar fora.

A l’Urgell, hi ha més demanda que oferta a les escoles Maria-Mercè Marçal de Tàrrega (43 preinscrits a I3 per a 38 places) i Àngel Guimerà (39 per a 38). Al col·legi Jacint Verdaguer tenen 31 sol·licituds per a 38 vacants i al Macià Companys d’Agramunt hi ha 23 preinscrits, en principi per a una oferta de dos línies. A primer d’ESO a l’institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega tan sols queden dos places disponibles, informa L. Pedrós. Respecte a la Segarra, a Guissona queden places als col·legis Fedac, Estadella i Ramon Faus i a l’institut, segons l’alcalde, Jaume Ars. A Cervera, l’edil d’Educació, Carolina García, va assenyalar que també queden vacants a tots els centres, informa X. Santesmasses. Així mateix, a l’Alt Urgell, l’oferta i la demanda a l’institut La Valira “ha quedat equilibrada” i el Joan Brudieu va assegurar que han cobert totes les places de primer d’ESO i que “han quedat a llista d’espera entre dos, tres i quatre sol·licituds”. Al col·legi Pau Claris també omplen amb 21 preiscripciones a I3 per a 20 places, informa C. Sans.

Preinscripció en bloc al Pràctiques I

El col·legi Pràctiques I és un dels que tenen preinscrits a I3 més nens que places disponibles (29 per a 20 o 18, en funció de com es concreti l’oferta final). Però el seu cas és singular, ja que deu famílies van inscriure en bloc els seus fills en aquest centre, en una iniciativa que té per objectiu “combatre la segregació que hi ha en aquesta i en totes les escoles de Lleida”. De fet, l’any passat ja van escollir aquesta opció set famílies més i aleshores va ser la primera vegada que es va materialitzar a Lleida aquesta mena de possibilitat.Educació ofereix a les famílies aquesta denominada oferta singular des de l’any 2021. El seu objectiu és afavorir l’equitat escolar, atès que la norma està ideada per a centres amb una elevada concentració d’alumnes amb necessitats especials o desfavorits. Les famílies que elegeixen aquesta opció defensen que la societat és pluricultural i així es reflecteix també en els centres educatius.

Educació confirma que no es tancarà cap escola rural

El departament d’Educació va confirmar ahir que cap escola rural de Lleida tancarà el pròxim curs, després que hagi finalitzat la primera fase de la preinscripció i s’hagin publicat les llistes amb les sol·licituds baremades. Tal com va publicar aquest diari, una de les escoles que estan en risc de cara al futur és la de Gósol, que en l’actualitat té tretze alumnes i no hi ha previsió de noves entrades a causa de la pèrdua de població.Així mateix, l’ajuntament de Maldà va iniciar una campanya de promoció del col·legi Maldanell, ja que ara té cinc alumnes, però el juny del 2025 tres deixaran el centre per anar a l’institut.

Convocada avui una aturada del personal d’atenció educativa

Els sindicats educatius USTEC-STEs i CGT convoquen una jornada de vaga per avui amb l’objectiu de reclamar la reclassificació i millora de les condicions laborals del personal d’atenció educativa de Catalunya, així com “visibilitzar” la seua funció en els centres educatius. Es tracta d’especialistes en educació especial, tècnics d’educació infantil, integradors socials, auxiliars d’educació especial i fisioterapeutes. Els sindicats asseguren que aquests professionals estan contractats en una “categoria inferior a la que els tocaria” per les seues funcions i reivindiquen que la seua tasca és imprescindible. “L’escola inclusiva no és possible” sense ells, indiquen.