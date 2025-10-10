Encuentran a un 'boletaire' perdido en Odèn y buscan otra en el Gironès

Imagen de archivo de un rescate de un buscador de setas herido a Bellver de Cerdanya.Bomberos de la Generalitat

Los Bomberos han anunciado a través de X (antiguamente conocido como Twitter) que esta tarde han tenido que desplegar un dispositivo de búsqueda para encontrar a un 'boletaire' perdido en Odèn, en el Solsonès. El hombre, de 33 años, no ha vuelto con el grupo después de separarse mientras buscaban setas y estos han llamado a los bomberos en las 14:35h del mediodía para denunciar su desaparición.

Después de recibir el aviso, los Bomberos han desplegado 4 dotaciones para buscarlo. Lo han encontrado sano y salvo en la zona del Coll de Jou, cerca del lugar donde había desaparecido.

Por otra parte, los Bomberos siguen en busca de una mujer que se ha perdido buscando setas en la zona de los Ángeles, cerca de Girona. La mujer había salido con su hombre, pero durante la jornada se habría perdido. A estas alturas, los bomberos trabajan con 14 dotaciones y, entre ellas, un equipo de drones de la unidad MAER.