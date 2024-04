Por un desperdicio cero

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

El proyecto cuenta con diferentes acciones. Por un lado, han ideado una estructura en la que los niños, con la ayuda de los monitores, clasifican los alimentos sobrantes de cada comida en dos recipientes según se puedan comer o no. A continuación, pesan y registran la cantidad de alimentos que podrían haber sido consumidos para determinar el desperdicio alimentario en cada comida del colegio. Salla explicó que “estos datos se introducen en un programa de la Generalitat donde se establecen unos porcentajes que nos ayudan a ver si preparamos demasiada comida, si tenemos que hacer más.. de modo que también nos ayuda a regular la comida que servimos”. Por otro lado, Quàlia ha desarrollado un juego de mesa para involucrar a los niños en la lucha contra el desperdicio alimentario de forma divertida y educativa a la vez que les anima a adoptar hábitos alimentarios saludables y sostenibles. Para llevar a cabo el proyecto cuentan con la colaboración de la Lia, la mascota de Quàlia, que les tiene que ayudar a vencer al Endrapasobres, un nuevo personaje que está a favor del derroche alimentario en los comedores escolares. Salla indicó que el proyecto ha sido “bien recibido” por los más pequeños porque “realmente se lo toman como un juego más, y más teniendo en cuenta que la Lia les hace visitas periódicas para ver la evolución”. También afirmó que “les ha ayudado a tomar conciencia del desperdicio alimentario y algunos ya no piden tanta comida si saben que no se la podrán terminar”. Joana, Lara, Abigail, Aminaca y Kudi son alumnas de 5º y 6º de Primaria de la escuela Valeri Serra de Bellpuig que participan activamente en el proyecto. Explican que tienen que calcular la comida que sobra para ver la evolución semanal. Consideran que “este proyecto es importante. Ahora vigilamos más antes de tirar la comida, tomamos una cucharada más o bien si no tenemos mucha hambre, pedimos menos”. También destacan que ahora no se malgasta el agua, muy importante en un contexto de sequía como el actual. En este sentido, el agua que sobra de las comidas también se pone en un recipiente y se reutiliza para regar las plantas o los árboles del patio de la escuela. El proyecto ha empezado durante el segundo trimestre de este curso con el objetivo de implantarlo en todos los centros que gestiona Quàlia a partir del primer día del próximo curso escolar 2024/2025. Todo ello con el fin de hacer pedagogía sobre el derroche alimentario y contribuir a construir un territorio más sostenible desde un espíritu crítico y de consciencia ambiental.

El Gobierno aprueba una ley

El Consejo de Ministros aprobó en enero el proyecto de ley contra el desperdicio alimentario, una norma que ya fue aprobada en el Congreso la pasada legislatura pero no pudo terminar el trámite parlamentario en el Senado por la disolución de las Cortes. Entre sus objetivos hay: asegurar el suministro alimentario, disminuir riesgos ambientales y preservar recursos naturales y energéticos. Según datos del 2022, cada hogar en España desperdició unos 65,5 kilos o litros de alimentos y bebidas de media, de modo que Quàlia contribuye ahora, desde las escuelas, a luchar contra el despilfarro alimentario.