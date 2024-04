Per un malbaratament zero

Conscienciar sobre el malbaratament alimentari els més petits. Aquest és l’objectiu que persegueix la cooperativa de lleure Quàlia amb el projecte Pesem i transformem que ha posat en marxa durant aquest trimestre a les més de 30 escoles de l’Urgell, la Segarra, la Noguera, el Solsonès i l’Anoia en les quals gestiona el servei de menjador. Núria Salla, coordinadora referent de l’entitat, va destacar que “volem que els nens s’adonin de la quantitat de menjar que s’arriba a tirar”.

El projecte compta amb diferents accions. D’una banda, han ideat una estructura en la qual els nens, amb l’ajuda dels monitors, classifiquen els aliments sobrants de cada menjar a dos recipients segons es puguin menjar o no. A continuació, pesen i registren la quantitat d’aliments que podrien haver estat consumits per determinar el desaprofitament alimentari a cada àpat del col·legi. Salla va explicar que “aquestes dades s’introdueixen en un programa de la Generalitat on s’estableixen uns percentatges que ens ajuden a veure si preparem massa menjar, si n’hem de fer més.. de manera que també ens ajuda a regular el menjar que servim”.

D’altra banda, Quàlia ha desenvolupat un joc de taula per involucrar els nens en la lluita contra el malbaratament alimentari de forma divertida i educativa alhora que els anima a adoptar hàbits alimentaris saludables i sostenibles.Per portar a terme el projecte compten amb la col·laboració de la Lia, la mascota de Quàlia, que els ha d’ajudar a vèncer l’Endrapasobres, un nou personatge que està a favor del malbaratament alimentari als menjadors escolars. Salla va indicar que el projecte ha estat “ben rebut” per la canalla, perquè “realment s’ho prenen com un joc més, i més tenint en compte que la Lia els fa visites periòdiques per veure l’evolució”.

També va afirmar que “els ha ajudat a prendre consciència del desaprofitament alimentari i alguns ja no demanen tant menjar si saben que no se’l podran acabar”.Joana, Lara, Abigail, Aminaca i Kudi són alumnes de cinquè i sisè de Primària de l’escola Valeri Serra de Bellpuig que participen activament en el projecte. Expliquen que han de calcular el menjar que sobra per veure’n l’evolució setmanal. Consideren que “aquest projecte és important. Ara vigilem més abans de tirar el menjar, prenem una cullerada més o bé, si no tenim gaire gana, en demanem menys”. També destaquen que ara no es malgasta l’aigua, molt important en un context de sequera com l’actual. En aquest sentit, l’aigua que sobra dels menjars també es posa en un recipient i es reutilitza per regar les plantes o els arbres del pati de l’escola.

El projecte ha començat durant el segon trimestre d’aquest curs amb l’objectiu d’implantar-lo en tots els centres que gestiona Quàlia a partir del primer dia del pròxim curs escolar 2024/2025. Tot plegat, a fi de fer pedagogia sobre el malbaratament alimentari i contribuir a construir un territori més sostenible des d’un esperit crític i de consciència ambiental.