Medio siglo educando

El instituto Ribera del Sió se puso en funcionamiento el año 1973, primero como sección delegada del Instituto Mixto Nacional de Tàrrega-Bellpuig y al cabo de cinco años ya como centro autónomo e independiente. El objetivo era acercar la educación secundaria a los jóvenes que no tenían la oportunidad de desplazarse a otras localidades, hecho que hacía que muchos renunciaran a su formación más allá de la básica. El 1983 fue bautizado como Ribera del Sió, nombre que se ha mantenido hasta la actualidad haciendo referencia a su ámbito de influencia. Durante este medio siglo han sido millares los estudiantes que se han formado al centro y más de 300 los profesores que les han enseñado.

Jordi Pijuan, actual director, afirmó que “la historia de Agramunt no sería la misma si hace 50 años no se hubiera abierto el instituto” y añadió que “era necesaria esta fiesta de reconocimiento a todas las personas que han pasado por el centro, tanto alumnos como profesores, ya que han pasado aquí una parte importante de sus vidas, y por las caras que hemos podido ver, son muchas las personas que han celebrado poder reencontrarse y recordar viejos tiempos”. Por su parte, la alcaldesa, Sílvia Fernàndez, dio la enhorabuena a toda la comunidad educativa por estos 50 años de dedicación, esfuerzo y aprendizajes con el deseo de que sean muchos más. La fiesta contó con una jornada de puertas abiertas al centro. En las diferentes aulas se pudieron ver proyecciones de imágenes de las diferentes promociones así como una exposición de las orlas también de las diferentes promociones y una muestra de cómo ha evolucionado el logotipo del instituto. Además, hubo actuaciones de sardanas con el grupo Estol y la Cobleta, fuegos artificiales, batucada, música con el grupo de versiones Her Majesty, dj Berni y los alumnos de la Escola Municipal de Música así como una cena popular al patio del instituto. Caba destacar que el pastel de aniversario fue obra de los alumnos del ciclo formativo de Forneria, Pastisseria i Confiteria, una de las últimas apuestas formativas del centro. A pesar del mal tiempo y la lluvia que llegó a hacer acto de presencia, la fiesta se pudo celebrar con normalidad y fue un gran éxito. Pijuan destacó que “queríamos hacer una fiesta de km 0 fomentando la participación de todas aquellas personas que han tenido un vínculo con el centro”. El actual director también hizo un agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la fiesta y aseguró que siguen intactas las ganas de “enseñar a las nuevas generaciones a ser creativas, educadas, curiosas, respetuosas y apasionadas”.

“Estamos muy ilusionadas”

Remei, Tere y Rosa nacieron en 1964 y hace 50 años estudiaron en el instituto, se puede decir que lo estrenaron cursando 6º de Primaria. El sábado visitaron el centro y se mostraron “muy ilusionadas” de ver cómo ha cambiado pero especialmente de recordar y revivir viejos tiempos y de poder reencontrarse con personas que hacía tiempo que no veían. Explicaron a SEGRE que una de las aulas era antiguamente el bar-comedor y también recordaron “cómo antes subíamos y bajábamos las escaleras corriendo, hecho que ahora no podríamos, pero hay ascensor, antes no. En la entrada vivía el conserge”.