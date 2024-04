Mig segle educant

L’institut Ribera del Sió es va posar en funcionament l’any 1973, primer com a secció delegada de l’Instituto Mixto Nacional de Tàrrega-Bellpuig i al cap de cinc anys ja com a centre autònom i independent. L’objectiu era atansar l’educació secundària als joves que no tenien l’oportunitat de desplaçar-se a altres localitats, la qual cosa feia que molts renunciessin a la seua formació més enllà de la bàsica. El 1983 va ser batejat com a Ribera del Sió, nom que s’ha mantingut fins a l’actualitat fent referència al seu àmbit d’influència. Durant aquest mig segle han estat milers els estudiants que s’han format al centre i més de tres-cents els professors que hi han ensenyat.

Jordi Pijuan, actual director del centre, va afirmar que “la història d’Agramunt no seria la mateixa si fa cinquanta anys no s’hagués obert l’institut” i va afegir que “era necessària aquesta festa de reconeixement a totes les persones que han passat per l’equipament, tant alumnes com professors, ja que han passat aquí una part important de les seues vides, i per les cares que hem pogut veure, són moltes les persones que han celebrat poder retrobar-se i recordar vells temps”. Per la seua part, l’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va donar l’enhorabona a tota la comunitat educativa per aquests 50 anys de dedicació, esforç i aprenentatges amb el desig que siguin molts més.La festa va comptar amb una jornada de portes obertes al centre. A les diferents aules es van poder veure projeccions d’imatges de les diferents promocions així com una exposició de les orles també de les diferents promocions i una mostra de com ha evolucionat el logotip de l’institut. A més a més, hi va haver actuacions de sardanes amb el grup Estol i la Cobleta, focs artificials, batucada, música amb el grup de versions Her Majesty, DJ Berni i els alumnes de l’Escola Municipal de Música així com un sopar popular al pati de l’institut. Val a destacar que el pastís d’aniversari va ser obra dels alumnes del cicle formatiu de Forneria, Pastisseria i Confiteria, una de les últimes apostes formatives del centre. Malgrat el mal temps i la pluja que va arribar a fer acte de presència, la festa es va poder celebrar amb normalitat i va ser un gran èxit. Pijuan va destacar que “volíem fer una festa de quilòmetre zero fomentant la participació de totes aquelles persones que han tingut un vincle amb el centre”. L’actual director també va fer un agraïment a totes les persones que van fer possible la festa i va assegurar que continuen intactes les ganes d’“ensenyar les noves generacions a ser creatives, educades, curioses, respectuoses i apassionades”.

Aquest dissabte van visitar el centre i es van mostrar “molt il·lusionades” de veure com ha canviat però especialment de recordar i reviure vells temps i de poder retrobar-se amb persones que feia temps que no veien. Van explicar a SEGRE que una de les aules era antigament el bar menjador i també van recordar “com abans pujàvem i baixàvem les escales corrent, fet que ara no podríem, però hi ha ascensor, abans no. A l’entrada vivia el conserge”.

La Remei, la Tere i la Rosa van nàixer el 1964 i fa 50 anys van estudiar a l’institut, es pot dir que el van estrenar cursant 6è de primària.