Així van votar els barris de Lleida: majoria pel PSC, Junts segon, i un doble empat

El PSC va aconseguir una còmoda victòria a Lleida ciutat al guanyar en 12 dels 21 barris, en alguns doblant el seu immediat perseguidor, mentre que Junts es va imposar en 7 i a Llívia i Raimat els socialistes van empatar amb els de Puigdemont al primer i amb el PP al segon. Uns resultats que s’assemblen més als de les municipals de fa un any, en les quals el PSC va guanyar a tots els barris tret de dos, que a les catalanes del 2021, quan ERC es va imposar en sis, els socialistes en cinc i Junts en quatre.

Els de Salvador Illa van ser la força més votada a Balàfia, Cappont, Centre Històric, Institut-Templers, la Bordeta, Mariola, Magraners, Pardinyes, Príncep de Viana-Clot, Secà, Universitat i Sucs. En els que no va guanyar va quedar segon tret de Torres de Sanui-Horta, on va ser tercer.

Per la seua part, Junts es va imposar a Butsènit-Horta, Camp d’Esports, Ciutat Jardí, Rambla Ferran-Estació, Torres de Sanui-Horta, Xalets-Humbert Torres i Joc de la Bola. A la resta va quedar segon tret de la Mariola (tercer), Secà (quart) i Llívia (cinquè).

El PP va ser el partit que més vots va guanyar respecte a les anteriors eleccions (4.625), però només va poder ser el més votat a Raimat empatant amb el PSC. Va quedar segon a la Mariola, Torres de Sanui-Horta i el Secà.

Per contra, el que més vots va perdre, ERC (3.629), va quedar tercer a Balàfia, Butsènit-Horta, Cappont, la Bordeta i Llívia i les seues pitjors dades van ser a la Mariola i el Secà, on va ser cinquè i darrere de Vox.

La formació d’ultradreta espanyola va ser la segona força més votada a Magraners, la tercera a Llívia i Secà i la quarta a la Mariola i a la resta de barris va alternar el cinquè i sisè lloc amb Aliança Catalana. Aquesta formació ultra independentista va aconseguir els seus millors resultats a Butsènit-Horta, Cappont, Ciutat Jardí, Joc de la Bola i Sucs, on va quedar cinquena. Finalment, Comuns-Sumar i la CUP es van alternar el setè i el vuitè lloc. Els primers van quedar sisens a Magraners i els anticapitalistes a Raimat.

Recompte no tancat per un error humà

Una de les cinc meses del col·legi electoral de l’escola Enric Farreny, a la Bordeta, no va poder completar el recompte per un error humà que és investigat per la Junta Electoral. Segons van informar fonts de la Generalitat, tot apunta que el nombre de vots que va registrar aquesta mesa era superior als que li correspondrien per votants. Es preveu que la JEC es pronunciï sobre això divendres i una de les possibilitats és que declari nuls tots els vots d’aquesta mesa.

Pardinyes, el barri més socialista

El PSC va obtenir un triomf a Pardinyes, Mariola i Secà gairebé doblant en vots el seu immediat perseguidor. Pardinyes va ser el barri on va aconseguir més paperetes amb 1.426, davant les 789 de Junts; a la Mariola en va tenir 859 i el PP, 428; i al Secà, 423 i el PP, 222. Per contra, el PSC va guanyar de forma ajustada a Sucs (4 vots), el Centre Històric (22), Institut-Templers (32) i Universitat (35). En aquests el segon va ser Junts.

La Mariola, el barri amb menys participació

Les seus electorals que menys participació van registrar van ser les de Santa Maria de Gardeny a la Mariola (23,22%); el centre cívic de l’Ereta del Centre Històric (35,58%) i l’escola Magí Morera també de la Mariola (39,12%). Per contra, on hi va haver més participació van ser a la facultat d’Agrònoms de Ciutat Jardí (68,64%), Joc de la Bola (65,76%) i el del Servei Català de la Salut de Zona Alta (64%).

Ball de llocs entre Vox i Aliança Catalana

Els partits d’ultradreta que es van presentar per Lleida, Vox i Aliança Catalana, es van alternar el cinquè i sisè llocs en la majoria dels barris, tot i que els primers van superar els segons en més de 1.300 vots en el còmput global.

Cs tot just suma una mica més de 300 vots

Cs va confirmar l’adeu de la primera línia política amb uns 305 vots a tota la ciutat. On més en va obtenir va ser a la Mariola (37) i Balàfia (36) i on menys, a Sucs (1) i Llívia (2).