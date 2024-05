Roben un camió tractor i un remolc amb paqueteria en un pàrquing de Mollerussa

Els Mossos d’Esquadra investiguen un doble robatori que hi va haver entre el cap de setmana i ahir a la matinada al pàrquing de camions municipal de Mollerussa, d’on els lladres van sostreure un camió tractor i, posteriorment, el van fer servir per emportar-se un remolc carregat de paqueteria, segons ha pogut saber aquest diari. El pàrquing està situat al costat de la carretera cap a Linyola (LP-3322), pròxim al cementiri i al parc de Bombers.

El primer robatori s’hauria produït la nit de dissabte quan els lladres es van emportar un camió, concretament un tractor de la marca Scania, deixant el remolc al lloc. Posteriorment, amb aquest vehicle es van emportar el remolc d’un altre camió estacionat a l’aparcament –l’amo va denunciar ahir al matí el robatori–. El semiremolc estava carregat amb paqueteria variada (electrodomèstics, caixes amb fruita seca...). Pel que sembla, els lladres van destrossar una tanca lateral del complex per poder-hi accedir. Van obrir les barreres de forma manual i, després d’apoderar-se del remolc, van sortir, no sense tornar a tancar les barreres. Tant un robatori com l’altre van ser gravats per les càmeres de seguretat, que són analitzades pels Mossos. En el cas del remolc, haurien canviat les matrícules en el moment del robatori. Així mateix, els investigadors també van observar que hi havia diversos remolcs que tenien talls a les lones, per la qual cosa creuen que es van emportar el que contenia més mercaderia. A més, sospiten que els autors són especialistes en aquest tipus de robatoris.