«Este año hemos venido a FiraTàrrega a jugar»

El leitmotiv de FiraTàrrega 2024 es el juego. Por tanto, ¿este año jugaremos?

Sí, este año en FiraTàrrega jugaremos. Jugaremos para pasarlo bien, para divertirnos, para conectarnos pero también jugaremos para descubrir de parte de los creadores y para probar y ser curiosos de parte de los investigadores. Por tanto, jugaremos en todas sus acepciones y haciendo un homenaje a todas las compañías de juego de Lleida, que son referentes internacionales en este ámbito. En definitiva, este año hemos venido a jugar e invitamos a la ciudadanía a pasear, habitar el espacio, dejarse sorprender. De hecho todos los lemas de las anteriores ediciones también implican el juego y es una forma de explicar una nueva narrativa de las artes de calle.

Han programado 51 espectáculos, tanto de artistas consolidados como emergentes y de gran variedad de disciplinas.

Este año la programación oficial cuenta con 51 espectáculos de los cuales 17 serán estrenos, que siempre tenemos que tener para mantener los programadores que buscan las novedades y nuevas tendencias. Tendremos artistas consolidados como Claire Ducreux, que se despedirá de los escenarios con Fleurir les âbimes, el décimo espectáculo de esta artista en FiraTàrrega con una gran capacidad de conectar únicamente con la mirada, o Sol Picó, que celebrará su 30 aniversario con Carrer 024, y artistas emergentes como Clara Ingold o Júlia Godino y Alexa Moya. Pienso que esta variedad es la gracia de FiraTàrrega, no podemos pasarnos frenada ni que el riesgo sea nulo, hay que buscar el equilibrio y pienso que con esta programación lo hemos conseguido. Destacar que hay 7 propuestas de Lleida y cinco espectáculos del programa Suport a la Creació. Una de las novedades de este año es que en este certamen ya presentará las piezas seleccionadas para el próximo programa, queremos trabajar con más previsión. A nivel internacional contamos con un 20% de la programación procedente de 7 países, y aquí me gustaría destacar la participación de una compañía de Australia, país que no acostumbra a estar presente en FiraTàrrega pero aprovecha su gira por Europa. Se trata de Gravity & Other Myths que presentará A Simple Space en la plaza de les Nacions Sense Estat.

Muchos espectáculos están programados en el centro.

El centro es el centro, de forma que la plaza Major, la plaza de les Nacions Sense Estat, el Pati y el Espai Reguer sacarán humo, pero esto lo complementamos con el Parc de Sant Eloi y el recinto de las piscinas. Este año no vamos a ningún pueblo del municipio pero simplemente porque no se ha dado con ninguna propuesta. Destacar también la plaza dels Comediants con La Paraula, donde hemos programado tres piezas maravillosas: Josep Pedrals con Suc de garrofes i oli de saüc, una aproximación documentada y entretenida a la figura de Francesc Vicent Garcia, el rector de Vallfogona, que es un no parar de reír, y que, como nos explica Pedrals, a día de hoy estaría megacensurado por todo: política, sexo, religión.. También Francesc Cuéllar y Judit Cortina con Tobetta, una pieza de poesía recitada sobre un joven que decide apostatar y todas las peripecias únicamente con la palabra, y la poeta Mireia Calafell y el músico Nil Ciuró con Emergències, recitando el poemario Si una emergència, acompañado de ritmos electrónicos y experimentales. Son piezas muy fáciles a nivel técnico que reivindican la palabra y están pensadas para espacios no convencionales.

¿Siguen las sinergias con la ciudad de Tàrrega?

No solo siguen sino que van a más. Hemos desarrollado una propuesta fija con los alumnos del ciclo formativo de Escultura Aplicada a l’Espectacle de la Escola Ondara, este año nos adherimos al Ganya Days de Foment Tàrrega con la Gran Revetlla y contamos con el Escamot, entidades y vecinos voluntarios en diferentes piezas.

¿En la Llotja se prevé mucho movimiento?

La Llotja es mega importante. Somos de los pocos mercados existentes que conservamos estands y tenemos lista de espera porque funcionan. Está muy bien tramada, tanto física con muchas actividades como en la plataforma digital. Necesitamos que el programador venga, vea y compre, y ofrecemos todas las facilidades.

¿Seguimos sin espectáculo inaugural el jueves?

Reivindicamos la importancia de todos los espectáculos por igual, aunque Sol Picó a las 21.30 h. podría serlo para los nostálgicos del gran formato.