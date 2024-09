«Aquest any hem vingut a FiraTàrrega a jugar»

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El leitmotiv de FiraTàrrega 2024 és el joc. Per tant, aquest any jugarem?

Sí, aquest any a FiraTàrrega jugarem. Jugarem per passar-ho bé, per divertir-nos, per connectar-nos però també jugarem per descobrir de part dels creadors i per provar i ser curiosos de part dels investigadors. Per tant, jugarem en totes les seues accepcions i fent un homenatge a totes les companyies de joc de Lleida, que són referents internacionals en aquest àmbit. En definitiva, aquest any hem vingut a jugar i convidem la ciutadania a passejar, habitar l’espai, deixar-se sorprendre. De fet tots els lemes de les anteriors edicions també impliquen el joc i és una manera d’explicar una nova narrativa de les arts de carrer.

Han programat 51 espectacles, tant d’artistes consolidats com emergents i de gran varietat de disciplines.

Aquest any la programació oficial compta amb 51 espectacles, 17 dels quals seran estrenes, que sempre hem de tenir per mantenir els programadors que busquen les novetats i noves tendències. Tindrem artistes consolidats com Claire Ducreux, que s’acomiadarà dels escenaris amb Fleurir les âbimes, el desè espectacle d’aquesta artista a FiraTàrrega amb una gran capacitat de connectar únicament amb la mirada, o Sol Picó, que celebrarà, el seu 30 aniversari amb Carrer 024, i artistes emergents com Clara Ingold o Júlia Godino i Alexa Moya. Penso que aquesta varietat és la gràcia de FiraTàrrega, no podem passar-nos de frenada ni que el risc sigui nul, cal buscar l’equilibri i penso que amb aquesta programació ho hem aconseguit. Val a destacar que hi ha set propostes de Lleida i cinc espectacles del programa Suport a la Creació. A més, una de les novetats d’aquest any és que en aquest certamen ja es presentarà les peces seleccionades per al pròxim programa, volem treballar amb més previsió. A nivell internacional comptem amb un 20% de la programació procedent de 7 països, i aquí m’agradaria destacar la participació d’una companyia d’Austràlia, país que no acostuma a ser present a FiraTàrrega però aprofita la seua gira per Europa. Es tracta de Gravity & Other Myths, que presentarà A Simple Space a la plaça de les Nacions Sense Estat.

Molts espectacles estan programats al centre.

El centre és el centre, de manera que la plaça Major, la plaça de les Nacions Sense Estat, el Pati i l’Espai Reguer trauran fum, però això ho complementem amb el Parc de Sant Eloi i el recinte de les piscines. Aquest any no anem a cap poble del municipi, però simplement perquè no s’ha donat amb cap proposta. Així mateix, val a destacar també la plaça dels Comediants amb La Paraula, on hem programat tres peces meravelloses: Josep Pedrals amb Suc de garrofes i oli de saüc, que és una aproximació documentada i entretinguda a la figura de Francesc Vicent Garcia, el rector de Vallfogona, que és un no parar de riure, i que, com ens explica Pedrals, a dia d’avui estaria megacensurat per tot: política, sexe, religió.. També Francesc Cuéllar i Judit Cortina amb Tobetta, una peça de poesia recitada sobre un jove que decideix apostatar i totes les peripècies únicament amb la paraula, i la poeta Mireia Calafell i el músic Nil Ciuró amb Emergències, recitant el poemari Si una emergència, acompanyat de ritmes electrònics i experimentals. Totes són peces molt fàcils a nivell tècnic que reivindiquen la paraula i estan pensades per a espais no convencionals.

Continuen les sinergies amb la ciutat de Tàrrega?

No només segueixen sinó que van a més. Hem desenvolupat una proposta fixa amb els alumnes del cicle formatiu d’Escultura Aplicada a l’Espectacle de l’Escola Ondara, aquest any ens adherim al Ganya Days de Foment Tàrrega amb la Gran Revetlla i comptem amb l’Escamot, entitats i veïns voluntaris en diferents peces.

A la Llotja es preveu molt moviment?

La Llotja és megaimportant. Som dels pocs mercats existents que conservem estands i tenim llista d’espera perquè funcionen. Està molt ben tramada, tant físicament amb moltes activitats com en la plataforma digital. Així, necessitem que el programador vingui, vegi i compri, i a més oferim totes les facilitats.

Seguim sense espectacle inaugural dijous?

Reivindiquem la importància de tots els espectacles igual, encara que Sol Picó a les 21.30 hores podria ser-ho per als nostàlgics del gran format.