Talleres monográficos para promover las artes escénicas

Reconocidos profesionales de las artes escénicas se citan en Tàrrega entre los meses de febrero y abril para impartir monográficos especializados en alguna disciplina concreta como es el caso de Maria Saharich con el movimiento y la interpretación o Daniel J. Meyer con la dramaturgia.

Se trata de una iniciativa de Cruma, el taller de artes escénicas de Tàrrega, que apuesta por acercar al territorio estas formaciones especializadas a precios asequibles. Genís Farran, de Cruma, destaca que “la idea principal es poder ofrecer una serie de formaciones que no tenemos en el territorio de la mano de reconocidos profesionales de les artes escénicas especializados en alguna disciplina concreta”. Farran recuerda que “nuestra línea de actividad habitual como escuela es la extraescolar mientras que estas formaciones son más específicas aunque no se requiere ningún nivel específico y están abiertas a todo el mundo”. Cruma ha establecido sinergias de colaboración con la diferentes agentes del territorio como la Escola d’Art Ondara, el grupo de teatro BAT, el Aula de Teatre de Lleida y la Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics, a cuyos miembros ofrece un descuento. Según Farran, “el objetivo es llegar más allá de nuestro ámbito local teniendo en cuenta que se trata de formaciones únicas y complementarias”. Farran afirma que “la acogida de esta tercera edición (la segunda efectiva porque la primera se suspendió por la pandemia de la covid) es muy buena, todos los talleres podrán llevarse a cabo porque cuentan con el mínimo de inscritos y algunos ya están completos”.

El día 1 de febrero empezó el ciclo con un taller creativo de danza para niños y familias a cargo de Marta Casals. Este pasado fin de semana fue el turno de Maria Salarich, con el taller Keepmoving. El día 15 Núria Llunell explicará cómo el maquillaje puede transformar rostros y potenciar emociones; los días 8 y 9 de marzo Daniel J. Meyer ofrecerá herramientas para romper el hielo, escribir y desarrollar textos escénicos; el 22 de marzo Sound de Secà ofrecerá un taller de percusión y movimiento, y los días 7 y 8 de abril acabará el ciclo con una introducción a la regidoría de espectáculos en la calle con Carme Cané.