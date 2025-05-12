Los vecinos de Castellserà reviven su pasado bandolero con una gran fiesta

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Castellserà retrocedió a la época del bandolerismo el pasado fin de semana. Lo hizo con la Festa del Perot i l’Alera (antes conocida como la Festa del Bandoler) que, en su 21 edición, trasladó las actividades al polideportivo por la amenaza de lluvia.

El alcalde, Marcel Pujol, hizo una valoración “muy positiva” de la fiesta y agradeció la “alta participación” de los vecinos. En referencia al cambio del emplazamiento, aseguró que “lo hemos hecho de forma puntual para evitar la lluvia (había malas previsiones meteorológicas que al final no se cumplieron) y para no tener que suspender las actividades”. En este sentido, afirmó que el año que viene, si el tiempo lo permite, la fiesta volverá a ocupar las plazas y las calles del pueblo.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega ayer del Pedrenyal d’Honor, que distinguió a la compañía de teatro familiar Campi Qui Pugui. Pujol explicó que “son unos grandes embajadores del pueblo porque llevan siempre el nombre de Castellserà, hacen teatro familiar de calidad y ayudan a reflexionar”. Recogieron el galardón Jordi Pedrós y Cristina Garcia. Pedrós, muy emocionado, reconoció que recibir este reconocimiento es un “honor” y reveló que “siempre llevamos con orgullo el nombre de Castellserà porque es un pueblo de referentes, de convivencia y de acogida”. Pedrós pidió que se recupere el grupo de teatro amateur local porque “el teatro es un acto de identidad social, de resistencia y de comunidad”. En este sentido, reveló que “si no hubiera sido por Pecats Teatrals (el grupo que había en Castellserà), no hubiera conocido a Cristina y no se hubiera creado Campi Qui Pugui”.

Como ya es tradición, la jornada central de la Festa del Perot i l’Alera, que se celebró ayer, contó con danzas interpretadas por los más pequeños y los adultos y una representación teatral de una parte de la historia de bandoleros vinculados con Castellserà . También hubo una demostración de canto a ritmo de pandero de las participantes en el taller que se ha organizado este año, que se espera que tenga continuidad. Además, hubo feria de productos artesanos y de proximidad, el clásico encuentro de Puntaires y talleres de circo, así como concierto para los más pequeños a cargo de Rock Per Xics.