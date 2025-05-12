Objetivo: fomento de la biodiversidad

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Vallbona de les Monges se convirtió el pasado fin de semana en un punto de encuentro de los amantes de la naturaleza y de aquellos que apuestan por la biodiversidad. Lo hicieron en el marco de Vallbonatura, un certamen que busca despertar conciencias y fomentar el cuidado del medio ambiente y la fauna y la flora del territorio. En este sentido, cuenta con reconocidos y expertos ponentes como fue el caso en esta edición de Cori Calero, especialista en periodismo ambiental y cambio climático, y de Fernando Gómez, experto en técnicas de rastreo de fauna salvaje a nivel internacional. Ambos ofrecieron charlas sobre el cambio climático y el rastreo de fauna salvaje, respectivamente.

Otra actividad que tuvo gran éxito fueron los propuestas de Poty Ambienturas para los más pequeños, el sábado fue una charla participativa sobre las diferentes especies de cetáceos y el domingo, un taller sobre fósiles y dinosaurios.

La jornada de ayer culminó con el estreno de la ruta ‘Vallbona a través de l’art’ en la que los participantes descubrieron los cuatro murales que ha pintado Swen Schmitz de pájaros típicos de esta zona de la Vall del Corb como el picot garser, la mallerenga emplomallada y el astor. El paseo por la nueva ruta, que se ha convertido en una antena del proyecto de la Enciclopèdia Mural, contó con las explicaciones de Enric Morera.

El sábado Vallbonatura contó también con una feria de artesana en la plaza del Monestir.