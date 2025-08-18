Instalarán 216 paneles solares para dar electricidad al pabellón y las piscinas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega instalará 216 placas solaresen la cúpula del pabellón polideportivo para suministrar electricidad a las instalaciones del pabellón y el complejo de las piscinas municipales.

En una primera fase, que se iniciará en septiembre, se renovará la cúpula del pabellón, se retirarán las placas térmicas que habían llegado al final de su vida útil y se aplicará un tratamiento de impermeabilización de la cubierta para evitar filtraciones de agua. Finalmente, se instalarán 36 placas fotovoltaicas con 15 kW de potencia nominal en una superficie de 50 metros cuadrados y abastecerán energía al pabellón. Esta actuación tendrá un presupuesto de 82.634,18 euros y se prevé que los trabajos terminen a finales de año. En una segunda fase, se incorporarán 180 nuevas placas solares con 80 kW de potencia, que se destinarán a suministrar electricidad a las piscinas municipales, tanto las cubiertas como las descubiertas, ubicadas al lado del pabellón en la zona del Parc Esportiu. En este caso, el presupuesto será de 76.162 euros.