Agramunt sube la tasa de basura a un mínimo de 140 € anuales por hogar

Imagen de archivo de un joven de Agramunt sacando la fracción orgánica de la basura para la recogida puerta a puerta. - AMADO FUROR

El ayuntamiento de Agramunt ha aprobado una revisión de la tasa de recogida de basura para el año que viene que supondrá para cada hogar el pago de entre 140 y 200 euros anuales, ya que establece un tramo fijo de cien euros y otro de variable de cuarenta a cien “que dependerá de las recogidas registradas de las fracciones de orgánica y de resto hechas durante el año”, según informó el consistorio.

La determinación de este tramo variable, añadió, se determinará “según la correcta gestión de los residuos de cada vivienda”. “hemos querido incentivar el buen reciclaje y penalizar aquellas viviendas que no están haciendo de manera correcta la recogida selectiva”, señaló la alcaldesa, Sílvia Fernàndez.

El pleno en el cual se debatieron las tasas municipales para el ejercicio del 2026, celebrado este jueves, acordó la congelación del IBI, del impuesto de circulación, del ICIO y de la plusvalía, mientras que para el resto de los tributos se aprobó un aumento equivalente al IPC.