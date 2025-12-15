Tàrrega registra un índice de resolución de delitos del 57,8%, uno de los más altos de Lleida

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega cierra en el 2025 con un balance de seguridad positivo, marcado por la reducción de los delitos contra el patrimonio en casi un 7% y un índice de resolución de los hechos delictivos del 57,8%, uno de los más altos de la provincia de Lleida y por encima de la media catalana (40%). Así se desprende de la Junta Local de Seguridad, celebrada este mediodía en el consistorio. La alcaldesa, Alba Pijuan, también ha destacado un aumento de las detenciones, que llegan al 68%, datos que ha atribuido a un incremento de los recursos humanos.

Además, ha puesto en valor el bajo índice de siniestralidad en la ciudad a pesar de la elevada circulación por la C-14, con más de 60.000 vehículos y 20.000 peatones diarios. “No lleguemos a un accidente por día, todos de carácter leve,” ha dicho.

En materia de ocupaciones, la Policía Local ha frustrado 44 intentos durante el año y sólo se han denunciado nueve casos, de los cuales siete se han resuelto inmediatamente gracias a la intervención de los Mossos d'Esquadra.

Tàrrega presenta una tasa de 41,7 hechos delictivos por cada mil habitantes, muy inferior a la media catalana (62,38 por cada mil habitantes) y a la de la región policial de Lleida (50,81 por cada mil habitantes).

El director de los Servicios Territoriales de Interior en Lleida, Josep Ramon Ibarz, ha destacado “la magnífica colaboración y eficacia de los cuerpos de seguridad que trabajan en Tàrrega”.

El Ayuntamiento prevé reforzar la plantilla de la Policía Local en el 2026 con dos nuevos agentes, hasta llegar a los 21, además de ampliar las cámaras de videovigilancia —actualmente hay 26— y en breve está previsto instalar dos más en la zona deportiva. También se está preparando una ordenanza sobre civismo que incluye el uso de patinetes eléctricos y bicicletas.

En la comisaría de los Mossos trabajan un centenar de agentes y en la plantilla de la Policía Local está previsto convocar un concurso de promoción interna para ocupar la plaza de sargento así como una tercera de cabo.

Además de la alcaldesa y el director de los Servicios Territoriales de Interior en Lleida, también han participado a la reunión de hoy celebrada en el consistorio del Urgell la concejala de Gobernación y Seguridad Núria Robert, además de representantes de Mossos d'Esquadra, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y Agentes Rurales.