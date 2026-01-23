El servicio ferroviario se restablece con retrasos y caos en Tàrrega

Un tren con dirección Lleida y que hacía más de dos horas de retraso no ha llegado a salir de la estación de Tàrrega (aunque los pasajeros han subido) porque el maquinista necesitaba descansar.Laia Pedrós

El servicio ferroviario se ha restablecido este viernes en Tárrega después de dos días de interrupciones, aunque lo ha hecho con importantes retrasos, varios trenes anulados y numerosas incidencias. Uno de los casos más destacados ha sido el del tren procedente de Terrassa, que debía llegar a Tàrrega a las 7:01 horas y lo ha hecho finalmente a las 9:39. Una vez los pasajeros han subido, el convoy no ha llegado a arrancar porque el maquinista había completado sus horas de trabajo y debía descansar. El tren ha permanecido detenido en la estación hasta, al menos, la una del mediodía. A los viajeros que no han optado por marcharse molestos por su cuenta se les ha ofrecido transporte alternativo por carretera.

En un día normal, entre las 7:00 y las 13:00 horas salen cinco trenes de Tàrrega hacia Lleida, pero hoy solo lo ha hecho uno. El tren que ha salido de Cervera a las 7:36 ha sido el único que ha llegado con puntualidad, aunque ha permanecido detenido unos 15 minutos unos metros antes del paso a nivel porque las barreras no se bajaban.

Desconfianza entre los usuarios

La imagen que ha presentado hoy la estación de Tàrrega ha sido la de pocos usuarios, muchos menos que en un día habitual. Quienes se han acercado lo han hecho con la duda de si los trenes circulaban o no, preparados para correr hasta la estación de autobuses en busca de un transporte alternativo o a la espera de que un familiar o conocido los trasladara en coche. La mayoría ha desconfiado de que el servicio funcionara con normalidad tras dos jornadas de caos.

Los usuarios consultados se han mostrado comprensivos con las demandas de los maquinistas —que reclaman mayor seguridad en las vías—, aunque han criticado la falta de aviso previo. Muchos han señalado que las incidencias han afectado a personas que debían desplazarse por motivos laborales, académicos o médicos. Algunos han pedido incluso que, si el servicio no puede funcionar con garantías, se suspenda temporalmente hasta que haya plena seguridad y fiabilidad, ya que las interrupciones les hacen “perder tiempo inútilmente”.

Luto en las vías

Varios convoyes han circulado con crespones negros en la parte frontal y trasera en memoria de los maquinistas fallecidos en los accidentes ferroviarios de los últimos días. Más allá de las incidencias excepcionales de esta semana, los pasajeros han recordado que los retrasos y las averías son una constante en Rodalies, especialmente en la línea de Manresa.