Eth gran legat d'Amiell

En an 2018, mossèn Jusèp Amiell siguec aumenatjat en vida damb un bust plaçat ena glèisa de Sant Julià de Garòs. - SEGRE

Era Val d’Aran plore aguesta setmana era pèrta d’un des sòns vesins mès illustres. Mossèn Jusèp Amiell, mòrt eth passat dimèrcles, a estat un autentic referent tara societat aranesa. Non sonque se dediquèc en còs e anma ara sua passion, eth rite liturgic, mès siguec tanben un des grani defensors dera cultura e lengua araneses. Exemples d’aquerò en son era revirada ar aranés deth Nau Testament e es Salms, entre d’autes òbres, atau coma era sua labor coma membre dera Fondacion Musèu Etnologic dera Val d’Aran, deth Patronat deth Musèu dera Val d’Aran e dera revista Tèrra Aranesa. “Amiell siguec tostemp ua persona que se preocupèc per toti es qu’anauen ara parròquia ena recerca de conselh, benediccion o simplaments, ua convèrsa que les poguesse ajudar a superar es pòurs e dificultats. Ère quaquarrés entregat e dedicat”, explique ua des persones que mès lo coneishec, mossèn Pere Balaguer, archiprèst d’Aran. Ahigec que “encara que poguesse semblar qu’Amiell ère ua persona seriosa pera sua expression faciau e era sua preséncia, ère mès lèu ath contrari. Auie un esperit e ua anma de joen, que representaue es valors dera bondat que desprenie damb totau amabilitat. Tostemp auem pogut parlar de quinsevolh ahèr a despiet de non auer era madeisha opinion”. En 2012, Amiell siguec distinguit damb era Creu de Sant Jordi dera Generalitat. Jèp de Montòya, actuau president der Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana, rebrembre que “en aquera epòca, jo èra Cap de Cultura deth Conselh e, en ua convèrsa damb er alavetz Sindic, Carlos Barrera, comentèrem que poderie èster un gran candidat a artenher-la. Atau siguec coma comencèc tot”. Era lum d’Amiell s’a amortat en vida, mès dèishe un ric legat.