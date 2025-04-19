Pacte entre eth hilat de Musèus e eth Parc Nacionau
Damb jornades d’investigacion e exposicions sus patrimòni culturau. Presentaràn un documentau sus antics objèctes de pastor en Vilamòs
Eth Hilat de Musèus dera Val d’Aran e eth Parc Nacionau d’Aigüestòrtes e Estanh de Sant Maurici an iniciat ua collaboracion tà desvolopar accions conjuntes centrades ena investigacion, divulgacion e promocion deth patrimòni culturau des vals pirenenques. Representants d’andúes institucions s’amassèren recentaments ena antiga viuenda fortificada deth generau Martinhon de Vielha e Mijaran, sedença deth Musèu dera Val d’Aran, entà definir es prumères linhes de trabalh. Ena trobada i participèren Lluís Florit, director deth Parc Nacionau, Maria Pou, tecnica d’Usatge Public deth Parc, Carla del Valle, directora des Musèus dera Val d’Aran, e Mónica Rodríguez, tecnica dera madeisha institucion. Segontes expliquèc Florit, er objectiu comun ei “promòir projèctes d’investigacion e diferenti eveniments de divulgacion culturau que destaquen eth valor patrimoniau e uman des nòstes vals”. Entre es prumères accions previstes subergés ua iniciativa vinculada ara transumància e eth pastoreig, branques fondamentaus dera ramaderia tradicionau ena zòna. Aguest ostiu, eth musèu Casa Çò de Joanchiquet de Vilamòs acuelherà era presentacion d’un audiovisuau realizat en collaboracion damb er Ecomusèu des Pastors dera Val d’Àssua (Llessui), er Ecomusèu des Vals d’Àneu (Esterri d’Àneu) e eht Musèu de Sabiñánigo. Era peça audiovisiau tracte sus era recuperacion d’objèctes e airines antigaments emplegades pes pastors en sòn mestièr.
Ath delà, andúes entitats an acordat d’establir linhes de collaboracion en d’auti airaus d’afinitat, especiauments ath torn deth patrimòni culturau, damb era organizacion de jornades d’investigacion, promocion e exposicions itinerantes relacionades damb era cultura e era istòria locau.