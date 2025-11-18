Baqueira Beret confirma la fecha de inicio de la temporada: menos de dos semanas para su estreno

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Les previsiones meteorológicas favorables con nevadas a partir de este miércoles y temperaturas más bajas han permitido a Baqueira Beret confirmar el inicio de la temporada de esquí para el sábado 29 de noviembre de 2025. Durante la presentación oficial celebrada este martes en la Llotja de Lleida, la estación aranesa-pallaresa ha anunciado el estreno de 5 nuevas pistas que añadirán 2 kilómetros a su dominio, que ya cuenta con 130 kilómetros trazados y 173 esquiables. El precio del forfait diario se situará en 71,50 euros.

El director de Baqueira Beret, Xavi Ubeira, se ha mostrado optimista con el arranque de la nueva temporada, especialmente después de que el año pasado se retrasara la apertura más allá del puente de la Purísima por falta de nieve y temperaturas excesivamente altas. "Confiamos repetir cifras de empleo similares a las últimas temporadas, aproximándonos al millón de usuarios hasta Semana Santa de 2026," ha asegurado Ubeira. Para garantizar el buen funcionamiento, la estación combinará a sus 90 trabajadores fijos con los 783 temporeros que contratará.

Mejoras técnicas e inversión millonaria

La estación ha destinado una inversión de 10,3 millones de euros a varias mejoras, entre las cuales destaca la adquisición de dos nuevas máquinas pisanieve para pendientes pronunciadas y la instalación de 14 nuevas máquinas de nieve de alta eficiencia que han sustituido 12 modelos antiguos. Durante el verano también se han realizado trabajos de preparación del terreno para optimizar la seguridad y reducir el grosor de nieve necesario, mejorando así la eficiencia global del complejo. Además, se ha actualizado la denominación de algunos trazados para facilitar la orientación de los esquiadores y se han implementado mejoras específicas en las zonas para debutantes.

Innovación tecnológica con la nueva Ski Track App

La principal novedad tecnológica de esta temporada es la Ski Track App, una aplicación diseñada para acompañar a los esquiadores durante toda la jornada. Esta herramienta ofrece tres funcionalidades destacadas: el registro detallado de los descensos con información sobre kilómetros, desnivel y número de bajadas; la visualización de rutas en 3D para planificar mejor la experiencia; y la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real con otros usuarios. La aplicación también integra un mapa 2D interactivo con geolocalización para facilitar la orientación en todo el dominio esquiable.

Soluciones de alojamiento para los trabajadores temporeros

Ante la problemática del acceso a la vivienda a precios asequibles en la Val d'Aran, Ubeira ha explicado que disponen de un convenio con el sector de la hostelería para garantizar alojamiento a los trabajadores. "Entre un 80 y un 90% de los temporeros repiten su punto de alojamiento", ha destacado, añadiendo que cuentan con dos hoteles a Bossòst específicos para alojar personal. Este año, además de los pisos de alquiler cedidos en la estación, se incorpora como novedad la posibilidad de alojarse en una nueva zona habilitada al Parador de Vielha, que ha sido recientemente reformato .

Compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente

Baqueira Beret ha reforzado su compromiso medioambiental con varias iniciativas, como la retirada de residuos en cursos fluviales mediante drones, que garantizan una limpieza más precisa y eficiente. También se han llevado a cabo tareas de siembra y resiembra en zonas sensibles para proteger el ecosistema local. Otra acción destacada ha sido la instalación de dos kilómetros adicionales de contraventanas en las zonas de Montgarri, Ruda y la parte baja de Dera Cascada, una medida que favorece la acumulación natural de nieve y reduce la necesidad de producción artificial, mejorando así la sostenibilidad de la estación.