Vielha reobre el Parador i el d’Arties tancarà per obres a l’octubre

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ahir a Vielha. - PARADORS

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, va avançar ahir que el Parador de Vielha obrirà les portes el 27 de novembre després d’una àmplia reforma, que va explicar en una visita a l’establiment amb el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto. L’objectiu de l’actuació ha estat modernitzar les instal·lacions i millorar l’eficiència energètica de l’edifici. S’hi han destinat més de tres milions d’euros i s’invertiran 800.000 euros en noves millores durant el tancament de temporada.

Destaca la instal·lació de plaques fotovoltaiques per reduir almenys un 23% el consum elèctric de l’edifici i el seu impacte ambiental, reduint en 145 tones de CO2 la petjada de carboni. Quant al Parador d’Arties, es tancarà a l’octubre per emprendre una reforma integral que suposarà una inversió d’uns 13 milions d’euros. Els dos Paradors aranesos, el de Vielha i Arties, s’incorporen a la xarxa de Punts Violeta, reafirmant el compromís de la companyia amb la igualtat i la creació d’entorns segurs.

