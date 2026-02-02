Licitan cuatro pisos sociales por 1,2M€ en Naut Aran contra la falta de oferta en la zona: viviendas de hasta 90m² por 450 o 600 euros

Naut Aran licita por segunda vez la construcción de un edificio plurifamiliar con cuatro viviendas de alquiler asequible en una parcela municipal de Salardú, con un presupuesto de 1,2 millones. Lo hace tras quedar desierta la anterior licitación hace seis meses y el consistorio busca empresas constructoras para ejecutar las obras de 10 plazas de aparcamiento y las cuatro viviendas destinadas a personas que estén empadronadas en el municipio.

La convocatoria para presentar las ofertas finaliza el 9 de febrero y la iniciativa se suma al plan municipal para ampliar el parque de viviendas protegidas, financiado parcialmente con ingresos de la venta de parcelas en Baqueira. Hace medio año, en julio de 2025, el consistorio hizo la primera licitación por 916.000 euros, que quedó sin ofertas. El consistorio ha elevado el presupuesto para atraer el interés de nuevos constructores.

La parcela municipal, de 400 metros cuadrados, se ubica en el casco antiguo de Salardú, en la plaza dera Pica. El edificio contará con aparcamiento en la planta baja con diez plazas, y viviendas en la primera y segunda planta de entre 75 y 90 metros cuadrados. Habrá dos viviendas de dos habitaciones y otras dos de tres habitaciones. El acceso peatonal se hará desde la plaza vía un pórtico, garantizando la accesibilidad e intervención de los servicios de emergencia.

El alcalde, César Ruiz-Canela, destacó que este proyecto, junto con los del pueblo de Garòs (ya ocupado) y Tredòs, sumarán seis viviendas en 2026 para combatir la falta de oferta en el municipio. Los alquileres serán de unos 450 euros (el de dos habitaciones) y de 600 euros (tres habitaciones) mensuales, que se asignarán en función de varios criterios, aunque primará que los beneficiarios estén empadronados en el municipio de Naut Aran.

Con esta actuación el consistorio quiere reforzar la oferta de vivienda social en Aran, donde la presión inmobiliaria por el turismo de esquí complica la fijación de población local. El edificio contará con un sistema de climatización con aerotermia y una cubierta de pizarra, además de cumplir con las ordenanzas urbanísticas del casco antiguo de Salardú. Desde el consistorio apuntaron que el edificio destacará la integración paisajística en el centro y la accesibilidad al nuevo edificio.

Impulso de un plan de vivienda de alquiler social con seis pisos

El ayuntamiento de Naut Aran rehabilitó hace tres años un piso en el núcleo de Garòs y lo adjudicó a una familia por 450 euros al mes durante cinco años. Se trata de la primera vivienda del nuevo plan del parque de vivienda de alquiler asequible que ha proyectado el municipio para los próximos años. Al piso de Garòs se sumará otro en Tredòs y el nuevo edificio con cuatro viviendas en Salardú. En total se destinarán a alquiler social un total de seis viviendas. La dificultad de encontrar pisos en Aran, especialmente por la proliferación de pisos turísticos (más de 1.600 en la Val d’Aran) hizo que el consistorio impulsara esta iniciativa de destinar pisos públicos a alquiler social o incluso su construcción como el edificio de Salardú.