Instalan el primer cartel divulgativo sobre el oso pardo en la Val d'Aran

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La Asociación de Defensa del Lobo y del Oso en el Pirineo (ADLO) ha instalado este pasado sábado el primer cartel divulgativo sobre el oso pardo en la Val d'Aran. La iniciativa se ha llevado a cabo en el refugio dera Honeria, situado en el valle de Toran, dentro del término municipal de Canejan.

El objetivo de esta acción es informar los excursionistas, visitantes y la población local sobre la presencia permanente del oso pardo en este territorio. Al mismo tiempo, el cartel difunde unas pautas básicas de comportamiento en caso de producirse un encuentro con el animal, "una situación improbable pero no imposible". Esta medida preventiva pretende favorecer una convivencia segura y respetuosa entre las personas y la fauna salvaje.

El cartel está redactado en aranés, catalán, castellano, inglés y francés, y su contenido ha sido elaborado con el asesoramiento de expertos en comportamiento del oso. Este es el primer cartel de un proyecto más amplio que ADLO quiere extender en otros puntos de la Val d'Aran.