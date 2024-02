Legado de Miguel Gallardo para la Biblioteca de Catalunya

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Biblioteca de Catalunya en Barcelona recibió el mes pasado un amplio fondo gráfico del dibujante, guionista de cómics e ilustrador leridano Miguel Gallardo, fallecido en febrero de 2022 a los 66 años. El equipamiento ingresó 61 páginas de historietas originales y 30 esbozos que corresponden a diferentes obras de Gallardo, creador del célebre personaje Makoki. Entre las cedidas –datadas entre 1981 y 2016 y ahora en proceso de catalogación–, destacan títulos como Retorn al futur, Makoki. Fuga en la modelo, Buitre Buitaker, Muerte de Makoki, Niñato JR, Hyde, Fuerza vital o Perico Carambola el último de la cola. Escándalo en el Liceo.

Tras estudiar en la Escola Massana de Barcelona, Miguel Gallardo creó en 1977 el personaje de Makoki, el más conocido y emblemático del cómic underground de la década de los ochenta en España. Participó junto con Juan Mediavilla en la fundación y desarrollo de la revista El Víbora (1979-2005). A mediados de los noventa, dejó un poco de lado el humor y comenzó a dedicarse a la ilustración de manera casi exclusiva. Colaboró con La Vanguardia, El País, Herald Tribune, The New York Times, The New Yorker y The Washington Post. Sus últimos cómics fueron de carácter autobiográfico, como Maria y yo (2007), novela gráfica en la que explicó las aventuras y viajes junto a su hija, que sufre autismo –una obra con la que ganó el Premi Nacional de Còmic y que se convirtió en un documental–, y Algo extraño me pasó camino de casa (2020), en el que narró sus vivencias tras detectarle un tumor cerebral.

Donación al Morera en 2020

Dos años antes de su fallecimiento, Miguel Gallardo formalizó una amplia donación de su obra gráfica al Museu Morera de su ciudad natal. La pinacoteca recibió cerca de 200 originales de sus cómics, además de una recopilación de historietas que configuran un recorrido por su extensa carrera como autor de novela gráfica. El legado también reunió un conjunto representativo de su faceta como ilustrador con bocetos, publicidad, carteles, revistas y libros que tendrán un lugar destacado en la nueva sede del museo leridano, a punto de inaugurarse.