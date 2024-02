Homenaje a un líder cultural

Comisario, políticos y familia, ayer junto al logo del Any Jaume Magre, obra de Natalia Superbia. - SEGRE

Apenas unas semanas después de despedir los Anys Josep Vallverdú y Joan Oró, ayer se presentó en Lleida el Any Jaume Magre, que se celebrará este 2024 en el centenario del nacimiento del que fuera el primer concejal de Cultura de la Paeria democrática, a partir de 1979, renovador de buena parte de la actividad cultural de la ciudad tras los grises años del franquismo. Como destacó el alcalde, Fèlix Larrosa, la elección de la Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol para presentar el programa no era casual, más bien un “gesto simbólico” hacia el que fue el impulsor de este centro educativo artístico, junto también con el Aula de Teatre. Larrosa avanzó el doble reto del Any Magre: “Explicar a las nuevas generaciones quién fue este líder cultural y recuperar el espíritu de aquellas ‘conversaciones’ que también impulsó en la Seu Vella para repensar el desarrollo cultural de la Lleida del futuro inmediato”.

El comisario del centenario, el periodista y escritor Juan Cal, detalló la programación aún abierta, que arrancará la semana que viene con un ciclo de cine clásico francés –la cultura francesa era un pilar básico de Magre, que vivió su adolescencia y juventud en Francia por el exilio familiar forzado tras la Guerra Civil– y que culminará durante la primavera de 2025 en una nueva Trobada cultural en la Seu Vella (ver agenda).El acto contó con la presencia de los dos hijos del homenajeado, Anna y Jaume. Este, en un discurso muy emotivo, mostró el agradecimiento de la familia –en especial de su madre, Roser Ferran, que no pudo asistir por motivos de salud– “por recordar de esta manera tan extraordinaria la figura de nuestra padre, ahora que se cumplirán también los 25 años de su fallecimiento” y destacó que tenía un “optimismo atroz sobre el futuro” y “su defensa de la lengua y del país, para trascender fronteras”.La concejala de Cultura, Pilar Bosch, remarcó su figura como “fuente de inspiración” y el nuevo director del IEI, Andreu Vàzquez, recordó dos características de su obra cultural y educativa: “la transversalidad y la renovación”.