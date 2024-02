El festival internacional de cine Galacticat de Tàrrega renueva su formato

Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

El Galacticat, el Festival Internacional de Cine de Tàrrega y Ponent, celebrará del 24 al 30 de junio su 11.ª edición con la proyección de más de 100 cortos, documentales y largometrajes en diferentes calles y salas de la ciudad, como los Cines Majèstic y, como novedad, en el Teatre Ateneu. El leitmotiv en torno al cual girará la programación se dedicará a la contracultura y las tribus urbanas de las décadas de los años 60, 70 y 80, que van desde los hippies y la psicodelia hasta los movimientos punk o queer. Esta historia underground se repasará con la proyección de varias cintas de culto, como 'Trainspotting' o 'Paris, Texas'. Siguiendo con este leitmotiv, el certamen cerrará con un concierto punk en Cal Trepat.

Así, en esta undécima edición el certamen quiere homenajear al mundo de la contracultura y las tribus urbanas de la segunda mitad del siglo pasado, no sólo en el cine, sino también en la música, el arte, el cómic o la literatura. Así pues, el Galacticat repasará la historia de este underground cinematográfico con la proyección de clásicos como 'Bob Dylan: don't look back' (1967), ‘Let's get lost' (1988), ‘Trainspotting' (1996), Paris, Texas' (1984) o ‘This is Spinal Tap' (1984), entre otras obras de directores como Boyle, Wenders, Spheeris o Parker.

Además, dentro de la sección especial 'Ghost’, el festival realizará una proyección especial teatralizada de 'The Rocky Horror Picture Sho'' (1975), clásico del cine 'queer’ del siglo XX. "Después del éxito del año pasado con la proyección teatralizada de El Exorcista con motivo de su 50.º aniversario, hemos querido mantener esta sección de proyecciones especiales para la edición de este año", explica el director del festival, Ramon Bochaca. Coincidiendo con el anuncio del 'leitmotiv', el Galacticat también presenta el cartel y la imagen que acompañarán esta XI edición del festival targarí. Se trata de una obra de la ilustradora y dibujante de cómics barcelonesa Rosa Codina, que se ha inspirado en una de las escenas más icónicas de la película 'Trainspotting'.

Nuevos horarios y espacios de programación Una de las principales novedades de este año es la confirmación del Teatre Ateneu de Tàrrega como punto de proyección del Galacticat , que se suma así a los emblemáticos Cines Majèstic y a las plazas y calles de la capital del Urgell, donde el Festival acostumbra a organizar sus proyecciones al fresco. Además, el Festival Internacional de Cine de Tàrrega y Ponent también ha readaptado sus horarios habituales. En esta XI edición, se suprimen las proyecciones matinales durante los días laborables, concentrando la programación del festival durante las tardes laborables y durante todo el día a los festivos. "Este año hemos ganado un nuevo espacio de proyección, el Teatre Ateneu, eso nos permite espaciar más la programación y distribuirla en horarios más accesibles para todo el público”, comenta Bochaca .

Concierto en Cal Trepat



El tradicional concierto de clausura del Galacticat también se ha adaptado a la temática de la edición XI y se traslada a Cal Trepat, donde se organizará el día 30 de junio una actuación punk con la presencia de los grupos Ruïnosa y las Strippers de Rahola, Zombi Pujol y otros todavía para confirmar.