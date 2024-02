El festival internacional de cinema Galacticat de Tàrrega renova el seu format

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Galacticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent, celebrarà del 24 al 30 de juny la seva 11a edició amb la projecció de més de 100 curts, documentals i llargmetratges en diferents carrers i sales de la ciutat, com ara els Cinemes Majèstic i, com a novetat, al Teatre Ateneu. El leitmotiv al voltant del qual girarà la programació es dedicarà a la contracultura i les tribus urbanes de les dècades dels anys 60, 70 i 80, que van des dels hippies i la psicodèlia fins als moviments punk o queer. Aquesta història underground es repassarà amb la projecció de diverses cintes de culte, com ara 'Trainspotting' o 'Paris, Texas'. Seguint amb aquest leitmotiv, el certamen clourà amb un concert punk a Cal Trepat.

Així, en aquesta onzena edició el certamen vol homenatjar el món de la contracultura i les tribus urbanes de la segona meitat del segle passat, no només en el cinema, sinó també en la música, l'art, el còmic o la literatura. Així doncs, el Galacticat repassarà la història d'aquest underground cinematogràfic amb la projecció de clàssics com, 'Bob Dylan: don't look back' (1967), 'Let's get lost' (1988), 'Trainspotting' (1996), ‘Paris, Texas' (1984) o 'This is Spinal Tap' (1984), entre d'altres obres de directors com Boyle, Wenders, Spheeris o Parker.

A més, dins la secció especial 'Ghost', el festival realitzarà una projecció especial teatralitzada de 'The Rocky Horror Picture Sho'’ (1975), clàssic del cinema 'queer' del segle XX. "Després de l'èxit de l'any passat amb la projecció teatralitzada de L'Exorcista amb motiu del seu 50è aniversari, hem volgut mantenir aquesta secció de projeccions especials per l'edició d'enguany", explica el director del festival, Ramon Bochaca. Coincidint amb l'anunci del 'leitmotiv', el Galacticat també presenta el cartell i la imatge que acompanyaran aquesta XI edició del festival targarí. Es tracta d'una obra de la il·lustradora i dibuixant de còmics barcelonina Rosa Codina, la qual s'ha inspirat en una de les escenes més icòniques de la pel·lícula 'Trainspotting'.

Nous horaris i espais de programació Una de les principals novetats d'enguany és la confirmació del Teatre Ateneu de Tàrrega com a punt de projecció del Galacticat, que se suma així als emblemàtics Cinemes Majèstic i a les places i carrers de la capital de l'Urgell, on el Festival hi acostuma a organitzar les seves projeccions a la fresca. A més, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent també ha readaptat els seus horaris habituals. En aquesta XI edició, se suprimeixen les projeccions matinals durant els dies laborables, concentrant la programació del festival durant les tardes laborables i durant tot el dia als festius. "Aquest any hem guanyat un nou espai de projecció, el Teatre Ateneu, això ens permet espaiar més la programació i distribuir-la en horaris més accessibles per tot el públic”, comenta Bochaca.

Concert a Cal Trepat



El tradicional concert de clausura del Galacticat també s'ha adaptat a la temàtica de l'edició XI i es trasllada a Cal Trepat, on s'organitzarà el dia 30 de juny una actuació punk amb la presència dels grups Ruïnosa y las Strippers de Rahola, Zombi Pujol i d'altres encara per confirmar.