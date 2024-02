'La petita mort', “catarsis” personal de Clara Gispert

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Tras debutar en 2021 con On and On, de jazz y músicas negras, la artista barcelonesa Clara Gispert acaba de lanzar su segundo trabajo, La petita mort, de pop con pinceladas electrónicas. “Soy muy permeable, no me gusta estancarme y ahora tenía ganas de este cambio”, explicó ayer a SEGRE sobre una obra surgida tras una crisis personal, “una especie de catársis en la que me he vaciado para dejar espacio y darme la oportunidad para volver a ser”. La petita mort es un disco conceptual en el que Gispert presenta una colección de canciones que “viajan desde la oscuridad y el miedo en busca de la luz”. La autora ha publicado las letras en un libro ilustrado, con un QR desde el que descargarse las canciones.