Artistas con mucha capacidad

Taller de dibujo y animación, organizado por Animac junto con Down Lleida, ayer en la Llotja. - GERARD HOYAS

Siguiendo el hilo del lema de la 28 edición de Animac, la diversidad en el cine de animación, el director Toni García y el animador Lluís Viciana condujeron ayer y seguirán hoy con una singular taller educativo protagonizado por media docena de “artistas” de Down Lleida, que comenzaron a crear un cortometraje de animación que se exhibirá mañana, en la gala de clausura del festival. “Ellos mismo han propuesto la historia: un marciano que llega a la Tierra y comprueba que es muy rica y diversa, porque la diversidad es un tesoro”, explicó García sobre un corto que durará en torno a un minuto e incluirá también imágenes reales de los jóvenes artistas. Uno de ellos, Quim Vilamajó, fue muy claro y reivindicativo: “Nos gustaría que cuando hablen de nosotros no digan ‘discapacitados’ porque no es un mensaje muy positivo; somos personas, artistas, con otras capacidades”.

Otra protagonista de la segunda jornada de Animac lo fue vía telemática. La cineasta Isabel Herguera, que no pudo recoger el jueves el Premi Honorífic de esta edición, desveló en una transmisión online los secretos de su película El sueño de la sultana, nominada el pasado fin de semana al Goya. En la galería Espai Cavallers, la pareja de Herguera, el guionista y compositor Gianmarco Serra, la sustituyó en una visita a la muestra sobre el largometraje.

Por otro lado, el grupo municipal de Vox en la Paeria criticó ayer “la ideología de género en Animac”, con “un cartel, una performance, las intervenciones y cortos inaugurales que avergüenzan a la mayoría de leridanos”.