Premi d'Honor de les Lletres para el escritor Albert Jané

El traductor, escritor y lingüista Albert Jané i Riera (Barcelona, 1930) recibirá el 56è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes que otorga Òmnium Cultural. Jané ha centrado su actividad profesional en el estudio y enseñanza de la lengua y la literatura infantil i juvenil, aunque también ha escrito poesía y su carrera está muy vinculada a Cavall fort, revista de que fue director entre 1979 y 1997. En total ha publicado una sesentena de libros, más de 200 obras traducidas y más de 150 álbums de cómics traducidos como la serie Els Barrufets o Aquil·les Taló. El jurado destacó ayer que Jané, que recibió la Creu de Sant Jordi en 1990, es “un referente indiscutible en el campo de la lengua”, señalando que “ha trabajado incansablemente por la lengua catalana, con aportaciones esenciales en el campo de la literatura infantil y juvenil, así como en las traducciones y adaptaciones de cuentos, leyendas, fábulas, narraciones populares y cómics, que han formado niños y jóvenes en la lectura en catalán”. “Decir Jané es poner en el foco en la lengua y en la escuela, en un momento como de ahora, de emergencia lingüística en estos ámbitos”, apuntó el jurado. “Cuando en pleno franquismo no se podían encontrar obras que enseñaran el catalán, publicó Signe y, posteriormente, vinieron muchos más estudios, gramáticas y diccionarios”. También remarcó su labor en la revista Cavall fort prácticamente desde su creación, que dirigió durante casi dos décadas. Momentos después de anunciar el reconocimiento, Jané se mostró sorprendido y emocionado. “Lo veía muy lejos pero los años pasan. Me emociona y me abruma”, aseguró. Sobre el uso social del catalán, se mostró preocupado. El lingüista lamentó que las emisoras públicas “dan demasiado protagonismo a los enemigos de la patria”. Jané opinó también que los padres deberían hablar más catalán a sus hijos para garantizar su continuidad. “Antes había padres que hablaban en castellano a los hijos porque quedaba como más refinado. Ahora es al revés, los hijos hablan el castellano a los padres”, aseguró. La ceremonia de entrega tendrá lugar el 17 de junio en el Palau de la Música.