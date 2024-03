Lluvia de estrellas en Golmés

No eran los Gaudí ni los Goya, pero la gala de la primera edición de los premios Your’s Magazine de cine, televisión y teatro llenó de glamur la noche de Golmés. De hecho, desde primera hora de la tarde muchos fans ya se agolparon a la entrada de la sala Resquitx en espera de la llegada de famosos para los preceptivos selfies y autógrafos. La revista organizadora del evento, con la cara visible del leridano Adrià Tricas, llevó al Pla d’Urgell una fiesta de estrellas a la que asistieron numerosas caras conocidas de series televisivas como Entrevias, La que se avecina, Culpa mía, La casa de papel, La ruta o Señoras del (h)ampa, además del popular actor catalán Joan Pera, que recibió uno de los premios de la noche. Nacho Guerreros (Coque en La que se avecina), ganador del premio al mejor actor teatral, aseguró que este género “es la disciplina que más me gusta”, pero valoró la fama gracias a la serie televisiva, de la que está a punto de comenzar a rodar la temporada número 15. Guerreros recordó que “cuando estábamos en la 2ª o la 3ª, ya decían que esto se acababa. No sé si esta será la última, pero en cualquier caso está siendo una experiencia increíble”. Otro de los aclamados, el serbio Darko Peric (Helsinki en La casa de papel), reconoció que “no sabía ni dónde paraba Golmés” pero afirmó sorprendido que “todo está muy bien organizado”. De hecho, la mayoría de estrellas de la velada –desde el colombiano Felipe Londoño y la madrileña Michelle Calvó (Entrevías) hasta la española de origen bosnio Mirela Balic (Choe en Élite) o la valenciana Mamen García (Cuéntame cómo pasó, La que se avecina) valoraron de forma especial la organización de unos premios como estos fuera de grandes urbes como Madrid o Barcelona.

Entre los ausentes, José Coronado y Úrsula Corberó, que se llevaron los premios de los lectores, o la directora Estíbaliz Urresola, galardonada por 20.000 especies de abejas. Vanesa Romero (mejor actriz en la categoría de cine), Gabriel Guevara (actor de cine), Àlex Monner (de la inolvidable serie Polseres vermelles) y la vasca Itziar Ituño sí recogieron sus premios, en un gala presentada por la actriz Laura Galán.