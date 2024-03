La Fira de Titelles de Lleida, con 35 espectáculos y más días de programación

Publicado por Redacció / ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Más de 300 profesionales de las artes escénicas de 33 compañías nacionales e internacionales participarán en la 35.ª Fira de Teatre de Titelles de Lleida del 2 al 5 de mayo. La programación, que este año se alargará cuatro días, prevé 33 espectáculos en 22 espacios diferentes de la capital del Segrià, 1 cortometraje y 1 exposición en movimiento. En el marco de la feria, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de 24 estrenos, 8 de las cuales absolutos como 'La ciudad de las luces' del artista chileno David Zuazola, donde convertirá la visión de los leridanos hacia su ciudad en un espectáculo. La compañía franco noruega 'Plexus Polaire' dará el pistoletazo de salida a la programación con el espectáculo inaugural 'Dracula-Lucy's Dream' en la Sala Ricard Vinyes de la Llotja.

De las 33 compañías participantes 13 son catalanas, 10 provenientes de todo el Estado y 10 internacionales venidas de Francia, Canadá o Brasil, entre otros. Un total de 24 propuestas son estrenos en la Fira de Teatre de Titelles de Lleida de las cuales 8 son absolutas, 1 se estrena en el Estado, 8 en la Península y 7 en Catalunya.

Entre las novedades destaca la propuesta del artista chileno y establecido en Andalucía David Zuazola con el proyecto 'La ciudad de las luces' que tiene como objetivo unificar la visión que tienen los habitantes de su propia ciudad y convertirla en un espectáculo de teatro de títeres o en una instalación que exponga el trabajo en conjunto de los ciudadanos.

El proyecto ha recibido la colaboración del alumnado de diferentes centros de Lleida, de la escuela de Arte Superior de Disseny Ondara de Tàrrega, de la Universidad de Lleida o el Servicio Ocupacional de Ciudad Campus de Fundación Aspros, los cuales han producido la escenografía. Por su parte, el alumnado de la escuela de música L'Intérpret ha compuesto la música. El proyecto se podrá ver los días 3, 4 y 5 de mayo en la sala de exposiciones temporales del Museu de Lleida.

También son estrenos absolutos 'Pirene' de la compañía leridana Apikipala que presentará una instalación participativa que invita a descubrir los paisajes de los Pirineos a través de una colección de juegos artesanales. Por otra parte, Borja Sand Art estrenará 'Origen' fiel a su estilo de arte con arena, títeres, teatro de sombras, luces y música.

El pistoletazo de salida a los cuatro días de programación irá a cargo de la compañía franco noruega Plexus Polaire que estrenará en Catalunya 'Dracula-Lucy's Dream', un espectáculo para el público juvenil y adulto que ha sido adaptado del famoso mito de Drácula y que se fija especialmente en las mujeres. En este sentido, la propuesta se centra en la experiencia de Lucy y su lucha contra su demonio interior encarnado en Drácula que representa dominación, dependencia y adicción a una fuerza autodestructiva. La inauguración se llevará a cabo el jueves día 2 de mayo las 21.30 hen la Sala Ricard Viñes de la Llotja de Lleida.

Siete estrenos en Catalunya

En esta edición de la Fira de Teatre de Titelles de Lleida se estrenarán por primera vez en Cataluña un total de 7 espectáculos como 'Embolic' de Pau Palaus, 'La Maestra' de la compañía vasca Anita Maravillas,'Kochambre' de los madrileños Ale Hop, o 'Closka' de los valencianos Panicmap.

El único estreno estatal se trata de 'Big Boys Don't Cry' de la compañía inglesa Opposable Thumb donde los protagonistas tratan el hecho de ser hombres.

Por su parte, dos compañías baleares estrenan proyecto como lo son Trukitrek y Lila Jocs Reciclats i Circ. La primera presentará 'Clic', mientras que la segunda acercará al público 'The Twist of the Metal'. Asimismo, la compañía Ko-Koo-Moo viajará desde Finlandia para estrenar 'Block Theatre', mientras que Compagnia Samovar lo hará desde Italia para presentar 'Taller Oceanogràfico Sentimental'.

Actividades profesionales

Mientras que el fin de semana irá dedicado a "el estallido" de espectáculos, según la codirectora de la Fira de Teatre de Titelles de Lleida, Elisabet Vallvé, las jornadas del jueves y viernes se reservan mayoritariamente a las actividades profesionales.

El espacio de reunión del sector profesional será la Llotja de Lleida con encuentros, conferencias, charlas, master class y un 'speed meeting' entre otros. Este año destaca un espacio dedicado a las compañías que han quedado fuera de la programación de la feria, a fin de que puedan mostrar sus trabajos a los programadores.

Otras actividades

La 35.ª edición de la Fira de Teatre de Titelles de Lleida abre las puertas al Chuncheon Puppet Festival de Corea del Sur, para potenciar intercambios con otros profesionales del sector. Asimismo, se ofrecerá una exposición de títeres tradicionales coreanos y dos presentaciones.

Además, el certamen hará un recorrido por la vida y trayectoria de Joan-Andreu Vallvé, creador del Centre de Titelles de Lleida, para descubrir el camino que lo llevó al mundo de los títeres con la presentación del libro 'Del lápiz al escenario'. Por otra parte, el público también podrá disfrutar de una exposición sobre la creación del títere-personaje y el proceso de creación de un espectáculo a partir de los esbozos de Vallvé.

Nuevo premio Drac d'Or Escorxador



En el marco de los premios Drac d'Or, la organización de la feria ha apostado para añadir el reconocimiento Drac d'Or Escorxador. Se trata de un premio el cual permitirá a los ganadores sumarse a la programación del Teatre Municipal de l'Escorxador de Lleida. La resolución de los premios se hará en un acto público dirigido a profesionales y conducido por la compañía leridana Campi Qui pugui la cual con su espectáculo 'Cacos' irá haciendo entrega de los galardones.