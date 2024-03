Los leridanos Pàmias y Prenafeta y el Any Estellés, en el festival Poesia Lleida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La tercera jornada del festival Poesia Lleida tuvo ayer un doble polo de atracción: por un lado, dos autores leridanos de generaciones diferentes, Jordi Pàmias y Jordi Prenafeta, y por otro, una sesión dedicada al valenciano Vicent Andrés Estellés. De todas formas, la amplia programación del certamen arrancó a media tarde con una singular propuesta SubVERSiva. Así se titulaba el recital poético a caballo entre la poesía slam, la polipoesía y la poesía escénica que protagonizaron en la plaza de l’Escorxador Olza Olzeta y Laia Claver, con una puesta en escena minimalista y un marcado tono feminista y reivindicativo. Ambas poetas interpretaron textos y citas de poetas y pensadoras feministas de la historia, junto con textos propios.

El festival se trasladó después al Cafè del Teatre, donde el poeta de Guissona Jordi Pàmias y el leridano Jordi Prenafeta ofrecieron el recital Dues veus per una terra. La velada culminó con la sesión Amants com nosaltres, en el marco del centenario de Vicent Andrés Estellés, con la presencia de tres autores valencianos: Josep Ballester, ganador del Premi Vallverdú 2018 de ensayo y del Maria Mercè Marçal 2021 de poesía; Maria Josep Escrivà, autora de la antología poética La casa sota la lluna, publicada el año pasado en Pagès Editors; y la comisaria del Any Estellés, Àngels Gregori.

Por otro lado, el poeta y activista cultural leridano Carles M. Sanuy rendirá hoy (19.30 h) homenaje a Estellés en el recital L’Hotel París, junto a un cuarteto de jazz, en la biblioteca Margarida de Montferrat de Balaguer. Repetirá el espectáculo el sábado en la sala Antares de Lleida (22.30 h).