Junts deja en suspenso el acuerdo presupuestario con el PSC en la Paeria hasta que se tire adelante el plan de la estación

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

La portavoz del grupo municipal de Junts, Violant Cervera, ha manifestado en el turno de ruegos y preguntas del pleno de la Paeria que dejan en suspense el acuerdo presupuestario con el gobierno del PSC hasta que no se saque adelante el plan de la estación. En su respuesta, el alcalde Fèlix Larrosa ha indicado que ni el actual gobierno ni el anterior lo han podido hacer por falta de un informe de movilidad que el ministerio remitió hace tiempo a la Generalitat y que esta todavía no ha entregado. Todo ha llegado un par de horas después de que el pleno de la Paeria de Lleida ha aprobado este viernes un punto importante para la tramitación del complejo comercial de Torre Salses con los 9 votos del equipo de gobierno del PSC. Este paso permitirá a los promotores de la iniciativa poder acceder a la compra de la parcela que queda para que sean los titulares del 100% de los terrenos. Antes de debatir el punto, los grupos de Junts, PP han abandonado el plenario para eludir la votación, ya que de no hacerlo o votar en contra podría comportar problemas legales.