Junts deixa en suspens l'acord pressupostari amb el PSC a la Paeria fins que es tiri endavant el pla de l'estació

La portaveu del grup municipal de Junts, Violant Cervera, ha manifestat al torn de precs i preguntes del ple de la Paeria que deixen en suspens l'acord pressupostari amb el govern del PSC fins que no es tiri endavant el pla de l'estació. En la seva resposta, l'alcalde Fèlix Larrosa ha indicat que ni l'actual govern ni l'anterior ho han pogut fer per qè falta un informe de mobilitat que el ministeri va remetre fa temops a la Generalitat i que aquesta encara no ha entregat. Tot plegat ha arribat un parell d'hores després que el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat aquest divendres un punt important per a la tramitació del complex comercial de Torre Salses amb els 9 vots de l'equip de govern del PSC. Aquest pas permetrà als promotors de la iniciativa poder accedir a la compra de la parcel·la que queda perquè siguin els titulars del 100% dels terrenys. Abans de debatre el punt, els grups de Junts, PP han abandonat el plenari per eludir la votació, ja que de no fer-ho o votar-hi en contra podria comportar problemes legals. La portaveu d'ERC, Jordina Freixanet, ha fet el mateix perquè el Tribunal de Cuentas encara no ha arxivat el procediment que la promotora de Torres Salses va presentar contra ella. Tot i això, els regidors restants d'ERC (4) i del Comú (1) hi han votat en contra, mentre que Vox (2) s'ha abstingut. El ple també ha votat suprimir el porta a porta a Pardinyes i Balàfia.