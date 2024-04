“Toda la ciencia viene del lenguaje”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

“Para mí, el lenguaje es un objeto muy especial, me encanta sentirlo, verlo, degustarlo y tocarlo..., ver todas sus caras posibles”. Así se presentó ayer el lingüista, filólogo y escritor Sebastià Serrano (Bellvís, 1944) en el discurso como nuevo doctor Honoris Causa por la Universitat de Lleida. El catedrático emérito de Lingüística y Teoría de la Comunicación de la Universitat de Barcelona elogió el lenguaje como “una obra maestra, porque todas las disciplinas, desde la lingüística a la física, vienen del lenguaje, fueron generadas a través del lenguaje”.

En un acto en el auditorio del campus de Cappont con toda la pompa universitaria, Serrano recibió de manos del rector de la UdL, Jaume Puy, el título, el anillo, los guantes blancos y, sobre todo, el birrete símbolo del alto magisterio. Puy afirmó que “es un día de alegría para la UdL recibir a Sebastià Serrano, modelo para jóvenes y para profesores, capaz con su esfuerzo y trabajo de años de llegar a la excelencia como leridano universal en el mundo de la comunicación”. El rector destacó de Serrano su “positividad, esfuerzo y voluntad de ir más lejos”, añadiendo al respecto que “no podemos dejar atrás a personas con talento a causa de su origen social o geográfico; por ello, un objetivo de la UdL es ofrecer la oportunidad a los jóvenes del territorio para acceder a estudios superiores sin necesidad de desarraigarse”.

La lección magistral del nuevo doctor Honoris Causa fue precedida por la intervención de la decana de la facultad de Letras, Isabel Santaulària, y por la laudatio del catedrático de la UdL Javier Terrado, su ‘padrino’ en la ceremonia, que elogió “su reconocida solvencia científica, méritos académicos y aportación a la mejora de la humanidad”, recordando “la contribución de este enamorado de la palabra y de la vida a la restauración de la Universitat de Lleida”. Así, Serrano aseguró que “siempre he sentido un afecto muy especial por la UdL desde que se retomó la institución, desde que era una extensión de la UB en Lleida y después con la comisión gestora con Víctor Siurana al frente, de quien fui como un mentor académico”. “Me siento muy afortunado por este honor, que no me esperaba y que me deja en un estado de bienestar absoluto”, añadió el lingüista con una amplia sonrisa de satisfacción.

