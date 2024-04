“Tota la ciència ve del llenguatge”

“Per a mi, el llenguatge és un objecte molt especial, m’encanta sentir-lo, veure’l, degustar-lo i tocar-lo..., veure totes les seues cares possibles.” Així es va presentar ahir el lingüista, filòleg i escriptor Sebastià Serrano (Bellvís, 1944) en el discurs com a nou doctor honoris causa per la Universitat de Lleida. El catedràtic emèrit de Lingüística i Teoria de la Comunicació de la Universitat de Barcelona va elogiar el llenguatge com “una obra mestra, perquè totes les disciplines, des de la lingüística fins a la física, venen del llenguatge, van ser generades a través del llenguatge”. En un acte a l’auditori del campus de Cappont amb tota la pompa universitària, Serrano va rebre de mans del rector de la UdL, Jaume Puy, el títol, l’anell, els guants blancs i, sobretot, el birret símbol de l’alt magisteri. Puy va afirmar que “és un dia d’alegria per a la UdL rebre Sebastià Serrano, model per a joves i per a professors, capaç amb el seu esforç i treball d’anys d’arribar a l’excel·lència com a lleidatà universal en el món de la comunicació”. El rector va destacar de Serrano la seua “positivitat, esforç i voluntat d’anar més lluny” i va afegir que “no podem deixar enrere persones amb talent a causa del seu origen social o geogràfic; per això, un objectiu de la UdL és oferir l’oportunitat als joves del territori per accedir a estudis superiors sense necessitat de desarrelar-se”. La lliçó magistral del nou doctor honoris causa va ser precedida per la intervenció de la degana de la facultat de Lletres, Isabel Santaulària, i per la laudatio del catedràtic de la UdL Javier Terrado, el seu padrí en la cerimònia, que en va elogiar “la reconeguda solvència científica, mèrits acadèmics i aportació a la millora de la humanitat”, per recordar “la contribució d’aquest enamorat de la paraula i de la vida a la restauració de la Universitat de Lleida”. Així, Serrano va assegurar que “sempre he sentit un afecte molt especial per la UdL des que es va reprendre la institució, des que era una extensió de la UB a Lleida i després amb la comissió gestora amb Víctor Siurana al capdavant, de qui vaig ser com un mentor acadèmic”. “Em sento molt afortunat per aquest honor, que no m’esperava i que em deixa en un estat de benestar absolut”, va afegir el lingüista amb un ampli somriure de satisfacció.

D’altra banda, les universitats de Lleida, Saragossa, la Rioja i Pública de Navarra van anunciar ahir que Juan Manuel Santos Calderón, president de Colòmbia entre el 2010 i el 2018 i Nobel de la Pau 2016, es convertirà en el primer doctor honoris causa del Campus Iberus de la Vall de l’Ebre.